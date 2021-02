'Joker', 'Mujer Maravilla', 'IT' y otros personajes se ponen tapabocas

En una nueva campaña de responsabilidad social, la gigante del entretenimiento Warner Bros mostró a varios de sus personajes más famosos de cine y televisión con tapabocas.



(Lea también: ¿Los clásicos animados deben censurarse?).

Escenas en las que aparecen figuras como 'Wonder Woman', 'Flash', 'Neo' ('Matrix'), 'Pennywise' ('IT') fueron modificadas para ser mostrados como parte de la campaña ‘Mask up, America’, la cual busca promover el uso del tapabocas para prevenir los casos de contagio de covid-19.



(Lea también: ¿Sabía que aunque se escribe 'pizza' sí está bien dicho decir 'pitsa'?).



"Desarrollado en asociación con Warner Media y CDC, el anuncio de servicio público alienta a los estadounidenses a seguir ocultándose para ayudar a detener la propagación del coronavirus. #MaskUpAmerica es una campaña nacional para promover el uso de la máscara en todo el país", aseguró la compañía.

(Si nos visita desde la app vea aquí los personajes de Warner con la máscara).



(Lea también: Adiós a Johnny Pacheco, el ‘visionario de la salsa’).



“Sabemos que las mascarillas siguen siendo una de las formas más efectivas en que podemos protegernos contra el virus, y estamos realmente agradecidos con Warner por prestar su talento y películas icónicas para apoyar este mensaje”, mencionó la productora en un comunicado.



EL TIEMPO