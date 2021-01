Valerie Domínguez, feliz, llega a los 40 años

En la celebración de sus 40 años, este 12 de enero, Valerie Domínguez les regaló a sus seguidores una foto de conmemoración, un escrito y cuatro lecciones que ha aprendido en la vida.



La barranquillera, que entró en su sexto mes de embarazo, afirma que ya no es "cuarentona y solterona, solo lo primero".



En la foto de su Instagram, Valerie Domínguez, con un traje de baño negro, tiene pintada en vientre la frase Feliz cumpleaños, en color rojo.



"¿40? Me acuerdo cuando estaba chiquita y pensaba que esos eran muuuuchos años ¡y lo veía lejísimos! Hoy, llena de vida literalmente, ¡sé que 40 es un gran número! ¡Tengo la experiencia de estos 40 años con la juventud y energía de 20!", dice Domíngue, quien con su pareja, Juan David Echeverry, conocido como 'el Pollo', padeció covid-19 hace algunso meses.



La barranquillera, que fue Señorita Colombia 2005-2006, es la presentadora de Super Like, la franja de entretenimiento del informativo de RCN de las 7 p. m., de la que estuvo ausente por el covid-19, pero anuncia que estará este 12 de enero.



Y sus cuatro claves de vida, una por cada décadad, son:



"1. Ten claro tu valor, ese no es negociable y no se construye con la percepción que los demás tengan sobre ti.



2. Lo urgente no es lo mismo que lo importante. Asegúrate que el único recurso que no se puede recuperar, o sea tu tiempo, sea bien invertido.



3. Construye tu “village/aldea” y rodéate de gente que te aligere el espíritu.



4. ¡Déjate sorprender! Aunque los planes son importantes para proyectarte, recuerda que todo tiene su ritmo y su tiempo, a pesar de que tú quieras acelerarlo.

Valerie Domínguez fue señorita Colombia 2005-2006. Foto: Instagram



PD: Nunca pierdas a tu niñ@ interior por más años que tengas!!! Y feliz cumpleaños a mi", termina.