Valerie Domínguez celebra el Día de la Mujer con imagen de su embarazo

La modelo y presentadora Valerie Domínguez, quien en compañía de su pareja, Juan David 'El Pollo' Echeverry, espera en pocos meses el nacimiento de su hijo Thiago, publicó una nueva fotografía que exalta su maternidad en su cuenta de Instagram para celebrar este Día de la Mujer.

"¡Feliz día a ti mujer rebelde! Hoy es el día para conmemorar el logro de ser mujer! ¿Porque digo logro? Porque este es el arte de no perder tu esencia aún cuando los inclementes estereotipos de la sociedad te rodean", escribió en el mensaje que acompañaba la fotografía.



Además, agregó: "Es no perder contacto con quien eres a pesar de que muchos te digan que esta “mal visto” o “no debe ser así...” Hoy, no solo te deseo un feliz día de la mujer, sino un día y ojalá una vida para ser lo que te de la gana de ser!! ♥️

#SexyMama #guerreras #luchadoras"

Dominguez anunció el año pasado su relación con Echeverry y en diciembre hizo público su embarazo con una tierna fotografía de los dos futuros padres dándose un beso, con un "pollito" de peluche en medio de los dos.



Desde que se anunció la noticia, la modelo y presentadora ha compartido diferentes momentos de su embarazo desde sus redes sociales.

