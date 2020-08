Valentina Lizcano y su 'Sana locura'

Dice que mucha gente la daba por perdida, por un caso difícil e incluso imposible. No era de dominio público, pero desde hace muchos años, la actriz Valentina Lizcano luchaba contra sus adicciones al sexo, a la droga y a las relaciones tóxicas.

Hoy, devolviendo el hilo, dice que mucho tuvo que ver una infancia solitaria, de la que no cuenta mucho, pero que la llevó a andar un camino muy complicado.



Sus vivencias están en Sana locura, el libro que acaba de publicar y que está disponible en librerías digitales y físicas.



Sus detonantes para el cambio “fueron muchos y cuando sentí que ya mi vida se iba a la basura, no fui capaz de dejar que eso pasara, así para algunos ya estaba estuviera perdida”, dice riéndose.



Aunque a todo lo que le ha sucedió no lo llama demonio como tal, sí lo define como “la perturbación que se siente cuando sabes que tu ego está dominando; esto es intuitivo y por eso no en todos son los mismos demonios. Pero si tuviera que clasificarlos, el primero, claramente, fue sentir abandono en mi infancia y eso es una sombra que siempre me acompaña, aunque hoy ya no es un demonio como tal, es un viejo amigo mío muy asustadizo”, agrega.



Nacida en Cali en 1982, ha actuado en La nena, La reina del flow, Polvo carnavalero, Dulce amor, ¿Quién eres tú?, El secretario, La reina del sur, La diosa coronada y Los Victorinos (versión de Telemundo), entre otras.



Y fue, precisamente, su personaje de Milena en Los Victorinos, “cuando me dí cuenta de que mi vida y la de ese personaje eran muy parecidas y eso me empezó a incomodar. Aunque con el de Luz Amparo, en Aquí no hay quién viva, empieza una búsqueda”, dice.



El proceso fue largo. Lizcano tuvo que dejar muchos cosas de su vida, cambiar disciplinas, dinámicas, alimentación, formas de pensar y de ver la vida.



El libro cuenta que en el proceso logró diseñar un estilo de vida para ella. "Este libro es la representación de mi gran cambio, la gran transmutación que he venido experimentando hace muchos años, pero más conscientemente los últimos once. Es la consolidación de un trabajo de metamorfosis que no termina con su escritura”, dice.



Hoy, Lizcano siente que ha “resuelto (las cosas) a veces bien, a veces no tanto, pero he aprendido y he crecido. Ahora me enfrento a otras situaciones, otros aprendizajes y creo que al final se trata de eso, una danza sin fin que nos empuja a crecer y mirar más allá”.



Y en estos días difíciles para la humanidad, dice que “siempre habrá sombra, es parte fundamental de lo que somos y es la principal herramienta para poder trabajar en nosotros mismos. Si algún demonio me silba, yo lo saludo y le pregunto qué viene a enseñarme, y con paciencia y compasión para mí misma, escucho, observo y aprendo".