Valentina Espinosa, la reina que no va a Miss Universo

Tras conseguir el título de Señorita Colombia en la noche del domingo, Valentina Espinosa estuvo el lunes 15 de noviembre en la playa cartagenera, en la tradicional foto con la palenquera, a las 9 a. m.



Posteriormente, la comunicadora social de 23 años, nacida en Cartagena el 17 de enero de 1998, participó en una rueda de prensa en la que habló de la importancia de que las mujeres no usen las redes sociales para destruir a sus iguales ni a nadie.

Pero esta nueva señorita Colombia no irá a Miss Universo, sino a Miss Supranational, que se realiza en Polonia desde el 2009, un evento similar a Miss Universo y a Miss Mundo por sus reglas y actividades.



Hasta el 2019, la ganadora en Cartagena fue a Miss Universo. Ese año participó Gabriela Tafur, elegida en noviembre del 2018.



Pero desde el año pasado la reina elegida en Cartagena no asiste a este concurso mundial, el más reconocido, y que Colombia ha ganado dos veces, con Luz Marina Zuluaga y Paulina Vega, en 1958 y 2014, respectivamente, y en el que ha tenido seis virreinas y un número considerable de princesas y semifinalistas.



En el 2020, el turno de ir a Miss Universo debía ser para María Fernanda Aristizábal (elegida en Cartagena en noviembre del 2019), la reina que entregó la corona y que tuvo el título por dos años, pues el año pasado, por la enfermedad de Raimundo Angulo, presidente del Concurso Nacional de Belleza, que padeció covid-19, no se realizó el reinado.



Pero tras finalizar el acuerdo por la franquicia que tuvo el Canal RCN entre el 2016 y el 2019 con la Organización Miss Universo, este derecho fue adquirido por Natalie Ackermann, que fue reina del Atlántico en el 2000 y quien además representó a Alemania (de donde es originario su padre) en Miss Universo.

(Tal vez quiera leer: ‘Tal vez yo escribo como un ejercicio de la nostalgia’: Fernanda Trías)



Y es a través de su organización, Miss Universe Colombia, que desde el año pasado se elige a la reina que va a este evento.



La polémica está desde el año pasado. Varios de los comités de belleza de los departamentos han apoyado el evento de Cartagena, al punto que este 2021 llegaron 25 candidatas, que sabían que no irían a Miss Universo, sino a Miss Supranational, conocido entre los fanáticos de los reinados pero que no está en el radar del común de las personas.



Y es que durante varias décadas, la reina elegida en Cartagena iba a Miss Universo, salvo un corto receso en los años 80 cuando la franquicia no la tuvo un grupo cercano al concurso.



(Puede interesarle: A propósito de Miss Universe Colombia: ¿están en decadencia los reinados?)



Tras la adquisición de la franquicia por parte de Jolie de Vogue y el permanente patrocinio de esta empresa al Concurso Nacional de Belleza y a la Organización Miss Universo, se garantizó que la reina elegida por el certamen de Raimundo Angulo fuera la candidata a este evento.



Sin embargo, en el 2012 L’Oreal París adquirió Jolie de Vogue y tras finalizar el tiempo de la franquicia, en el 2016, esta fue adquirida por el Canal RCN, que transmitía el concurso cada año por su pantalla.



Luego de que Ackermann adquiriera la franquicia y por la emergencia de pandemia, la empresaria quiso negociar con Cartagena para que María Fernanda Aristizábal asistiera, pero no se llegó a un acuerdo con el Concurso Nacional de Belleza.



Ackermann, entonces, hizo una convocatoria que llamó "de inclusión y segundas oportunidades", y en su primer evento quedó elegida, para disgusto de quienes esperaban un concurso diferente, la virreina del reinado de Angulo en el 2018, Laura Olascuaga, que en Miss Universo solo llegó al grupo de semifinalistas.



Este año, Miss Universe Colombia eligió a Valeria Ayos, quien representó a Cartagena y ha tenido participación en concursos de belleza como Miss Earth – Water, donde obtuvo lo corona. Ayos irá a Israel en diciembre, donde será Miss Universo.



(Lea también: Miss Universe Colombia: la ganadora Valeria María Ayos de Cartagena)



Sin embargo, el Concurso Nacional de Belleza argumenta que tiene el derecho de mandar a su reina a Miss Universo, amparado en la ley 31 de 1985, que dice, textualmente, que “la representación internacional de la mujer más bella de Colombia tendrá origen en el reinado o concurso que se realiza en Cartagena de Indias en la fecha señalada por el presente artículo”.



Pero en ninguna parte habla de Miss Universo, que es una empresa privada internacional, con sede en Estados Unidos.



Pese a esto, en una reciente rueda de prensa realizada en Cartagena, Raimundo Angulo manifiestó: “El Concurso Nacional de Belleza nunca ha tenido esa franquicia como tal, pero todos aquellos que la conseguían respetaban la ley y llegaban a un acuerdo”.

(Le puede interesar: Mamá de la reina de Córdoba habló mal de la nueva Señorita Colombia)



Para el abogado Rafael Pacheco, presente en esa misma rueda de prensa, “no cualquiera puede representar el país como le dé la gana, ese no es el procedimiento, y muchísimo menos afectando un patrimonio nacional como lo es el CNB (…) Esta no es una simple usurpación de una marca porque sí, están usurpando el nombre de Colombia y la utilización del país en cosas indebidas de manera irregular”, dijo.



Porque el concurso demandó a Ackermann por el delito de usurpación de derechos de propiedad industrial. “Es imperdonable que un grupo de personas, que además han participado en el concurso de belleza aquí en Cartagena aprovechen los mismos mecanismos del concurso y monten un sistema paralelo para hacer una demostración fehaciente de cómo se cogen una marca”, argumentó el abogado Manuel Pretelt.

Es imperdonable que un grupo de personas, que además han participado en el concurso de belleza aquí en Cartagena aprovechen los mismos mecanismos del concurso y monten un sistema paralelo FACEBOOK

TWITTER

Natalie Ackermann está representada por la oficina del abogado Abelardo de la Espriella, quien en un comunicado manifestó que la Organización Miss Universo, luego de un acuerdo entre las dos partes, le otorgó a Natalie Ackermann la franquicia y el derecho para elegir a la representante de Colombia a este concurso.



Agrega que no es cierto que haya una “usurpación de derechos de propiedad industrial. Miss Universe Colombia es la titular y/o licenciataria autorizada de todos y cada uno de los derechos de propiedad industrial que giran en torno a su actividad comercial y al certamen de belleza”.



El comunicado de la oficina de De La Espriella también dice que “no existe afectación al patrimonio nacional ni a la institucionalidad histórica. El Concurso Nacional de la Belleza es una iniciativa privada que, debido a la libre autonomía de la voluntad privada, ha perdido injerencia en la selección de la representante de Colombia para este importante encuentro de belleza internacional”.



CULTURA

EL TIEMPO

Otros temas que pueden interesarle: