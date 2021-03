La valerosa y ejemplar lucha de Valentina Arbeláez por la vida

Una triste noticia enlutó esta semana a la televisión colombiana: la temprana partida de la presentadora Valentina Arbeláez, de 25 años, quien hizo parte de las franjas de entretenimiento infantil de los canales Citytv y RCN.



Según fuentes cercanas, Arbeláez, en 2014, sufrió un accidente cerebrovascular que le dejó delicadas secuelas de salud. El jueves pasado se supo que la salud de Valentina había tenido un declive, por lo cual la trasladaron a una clínica de Bogotá, donde falleció de un infarto.

Desde el momento en que la presentadora sufrió el incidente de salud en 2014, su familia comenzó la búsqueda de expertos médicos que le pudieran ofrecer los mejores tratamientos.



Juan Carlos Arbeláez y María Eugenia Ramírez, padres de Valentina, llevaron a cabo diversos eventos también con el fin de recaudar fondos.



La presentadora Mónica Hernández le contó a EL TIEMPO que ella acaba de entrevistarla días antes de que Valentina sufriera el incidente de salud, en el programa 'Bravíssimo' de Citytv.



"Yo conocí a Valentina cuando ella estaba presentando en City; la tuvimos invitada al programa y creo que quince días después ella sufre el accidente cerebrovascular. Todo lo dramático que fue en ese momento. La niña estuvo en coma. Realmente causó mucha inquietud en mí. Pedí el teléfono de la familia, de Juan Carlos, su papá, y le pedí que si podíamos ir a visitarla con mi grupo de oración", cuenta Hernández.



De esta manera comenzó un proceso de acompañamiento y de cadena de oración por la salud de Valentina. "Nos hicimos muy amigos con su familia. Una amistad que perdurará para siempre, así se haya ido Valentina, porque quedaron grabados en mi corazón", recuerda la presentadora.



Todo le comenzó con un dolor de cabeza muy fuerte que tuvo Valentina, que obligó a llevarla a la Clínica El Bosque de Bogotá, donde su salud se complicó. "Pero milagrosamente ella despertó", anota Hernández.



Sin embargo, la joven presentadora debió seguir conectada al oxígeno y otros equipos. Desde su cama reconocía a las personas y el cariño que todo el mundo le profesaba. Infortunadamente no pudo volverse a mover.



"Yo seguía visitándola con mi familia y amigos. Siempre viví muy de cerca el calvario de su papá, que sufrió mucho con las EPS porque le incumplían a veces con las terapias, las enfermeras, la adecuación en la casa como hospitalización domiciliaria; fue muy difícil. Y tocaba vivir de tutela en tutela. La lucha fue hasta el último minuto", cuenta su amiga.



Y durante estos años, la familia y amigos trataron de hacerle la vida a Valentina lo más feliz y amable posible. Por ejemplo, en fechas como 'Halloween', la vestían con algún disfraz, o si cumplía años la arreglaban muy linda y todos le celebraban.



"El último año fue muy complicado porque se suspendieron todas la visitas por el temor del covid-19, para que no entrara tanta gente a la casa, dada la vulnerabilidad de su salud", anota Hernández.



Fueron más de seis años en los que Valentina libró una lucha ejemplar. "Son una familia hermosa: dos hermanos (su hermano Juan Sebastián), papá, mamá, y ella despegando en su carrera de una manera muy bonita. Era su momento".



“Mucha gente colaboró. Cada año organizamos un evento para Valentina, pues los recursos no alcanzaban , pues había que hacerle absolutamente todo”, contó Hernández.



"Artistas que nos colaboraron donaron absolutamente su 'show'. Los teatros que se vincularon, la parte parte técnica que también se vinculó. Y se unieron, entre otros, Hassan, Peter Albeiro, Eibar Gutiérrez, el mago Juan Álvarez, Camilo Cifuentes, Alejandro Riaño, las integrantes de Mujeres a la plancha. Y mucha gente más, sin conocerla, estuvo colaborando por Valentina. De hecho les dolió mucho la noticia de su muerte", concluye Mónica.



