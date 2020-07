Un viaje a la cultura de la responsabilidad, que es el gran desafío

“Es una época como lo escuchamos en el acontecer de la vida de hoy: difícil para todos. Un pequeño virus ha llevado a cada ser humano, sociedades, gobiernos, a reconstruir sus estilos de vida para tener su mirada en las cosas sencillas que a la vez son valiosas e importantes”, dice el sacerdote Wilinton Torres Pulido en su columna, que se publicará en el blog Paz y Desarrollo, el domingo 26 de julio.

Y sus palabras son reales en un momento en que estar cada uno en su casa, cuidándose, es fundamental para que, ojalá, pronto empiecen a bajar los contagios y las muertes en el planeta. De ahí que su llamado sea a la responsabilidad con cada uno.



“La nueva época que vivimos ha dado giros significativos que han ayudado a que el ser humano realice un paso trascendente en su vida; y es el paso a la cultura de la responsabilidad. Los gobiernos han invitado a sus ciudadanos a dar este salto de valentía para que cada uno asuma un nuevo estilo de vida, recodando que no somos una isla, sino que hacemos parte de una comunidad. Así que, si queremos desafiarnos, es necesario hacerlo por la cultura de la responsabilidad”, afirma en su interesante escrito.



El sacerdote, desde su sabiduría, nos lleva a pensar, además, en la necesidad de “combatir los virus que existen en la sociedad. Y no hablamos únicamente de virus biológicos sino de virus sociales que no favorecen la comunión, la solidaridad, la justicia y la fraternidad”, que son tan necesarias para mantener unidas a las sociedades.



Igualmente, aboga por la “generosidad, que hace que no falte lo necesario para vivir. Es una nueva cultura, como lo ha indicado el Papa Francisco, es la cultura del encuentro, en el que se está derrotando la indiferencia y nos acercamos a la otra persona como alguien a quien podemos reconocer”.



De paso, pide que en sus casas las personas sepan convivir y recuerda que una amiga suya, cuando sentía que en su familia iba a haber una pelea, sacaba una bandera blanca para pedir la paz y el diálogo.



Una buena estrategia en estos tiempos raros, en los que debemos aprender a convivir y a dar.



La columna del padre Torres estará disponible el 26 de julio en: http://blogs.eltiempo.com/pazydesarrollo/“