Un paro sí, pero contra la violencia

Días de dolor. Días de un promedio de 490 muertos diarios por el covid-19, hombres, mujeres y niños que mueren en las clínicas y hospitales, alejados de los suyos, mientras en las calles el paro nacional pide justicia, pide equidad, pide una mejor vida para todos.

Colombia es un país con sangre en su tierra. En este suelo fértil, donde se da de todo, donde la naturaleza es exagerada con lo que nos ha regalado, la violencia ha sido una constante.



Que porque la conquista, que porque la colonia, que porque la Independencia. Luego, llegaron guerras como la de los Mil Días y contra el Perú, la violencia de 1948, el narcotráfico, la delincuencia común, perder la vida por un celular o una bicicleta, no poder andar tranquilos.



Ahora, este paro nacional tiene muchas cifras dolorosas: ya son más de 42 los muertos y hay un número indeterminado de desaparecidos. En medio de la petición por mejores garantías se han colado personas violentas que han acabado con vidas muy valiosas.



Por eso, por la vida, es el blog Paz y desarrollo de este 16 de mayo (http://blogs.eltiempo.com/pazydesarrollo/), en el que el abogado Raúl Pupo Pumarejo habla de vivir un paro indefinido contra la violencia.



“Hemos vivido a lo largo de la historia en Colombia una oleada de violencia que aún no termina y mantiene al país y a su población anclada. No ha sido posible romper las cadenas del odio sembrado en los corazones de las personas que de generación en generación continúan destruyendo la vida y los bienes en la comunidad”, empieza.



Por eso, para él “es hora de finalizar con esta violencia brutal, que lo único que le ha traído al país es atraso, pobreza, pérdida de vidas humanas. Tal vez la sensatez y la sensibilidad se ha ido perdiendo hasta al punto de agredir por parte de ciertas personas violentas en estos días de protestas sociales a las ambulancias”.



En las sociedades desarrolladas el ‘Todos ponen para que haya para todos’ ha sido una constante. Nosotros debemos actuar igual, desde la instancia en la que estemos.



Pero hoy, como se pregunta el abogado, “los actos de violencia que se han vivido y se siguen viviendo dejan mucho que pensar ¿Qué clase de sociedad somos? ¿Qué clases de valores se están enseñando al interior de cada hogar?”.



Este es tiempo para que el Estado entienda más las necesidades de las personas y para que cada colombiano ejerza sus derechos pero no se olvide de sus deberes.