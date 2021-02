El derecho a hablar de nada (opinión)

Cuando uno decide crear un pódcast, lo primero que piensa es: ‘¿Sobre qué voy a hablar?’ ‘¿Aporto algo desde mi punto de vista?’. Eso suena muy loable, muy profundo, pero ¿por qué no hablar de nada en particular? ¿Quién defiende nuestro derecho a la holgazanería? Tres pódcast tienen algunas propuestas:

‘Sospechosamente Light’. Lo conducen Santiago Rendón, Liss Pereira y ‘Tato’ Cepeda, nombres que viven en la radio tradicional pero ‘botan corriente’ a través de este espacio en streaming. Su encanto es que no tienen tema fijo ni mayor idea de qué van a hablar, simplemente abren el micrófono, a ver qué sale. Por ejemplo, dedicaron un episodio a esa llamada que hay que hacerle al restaurante para que finalmente traigan el domicilio que uno lleva esperando dos horas.

Ellos suenan tan auténticos como han sido durante años en las emisoras. Así lo explican en la descripción de su pódcast: “El tiempo perdido los trajo justo donde no querían, al punto donde están muy jóvenes para morir pero muy viejos para vivir”, así, como aquel disco de resistencia de la banda Jethro Tull. Se puede escuchar en https://spoti.fi/3tqy0IC



‘The Rookies’ es un pódcast joven, alegre, desvergonzado, que gira también sobre nada. El pódcast ha sido terreno fértil para los comediantes tipo 'standup comedy', así como los más alternativos, porque no hay filtro pero sí se aplica la etiqueta ‘lenguaje explícito’. Los rookies (que traduce "novatos") son tres comediantes –confieso que no identifico a ninguno– que se presentan así: “Pacho Rodríguez: la inocencia hecha ignorancia; Camilo Pardo: elegante y preciso, pero lámpara; Juan González: a su interpretación”. Disponible en: https://spoti.fi/36GTbfQ

‘Dani 3Palacios Podcast’ es el programa de uno de los reyes de la radio juvenil a través de La Mega, Daniel Trespalacios, a quien también conocen como el Tripas (¡no es un alias!). Si bien es el salto de una de las secciones de la emisora que se dedica a las historias paranormales, el 'show' es un poco de todo y de nada.



Satisface a sus fanáticos y capta a otros nuevos. Pero lo más importante: puede uno escuchar sus cuentos de principio a fin, sin perderse ningún detalle y sin comerciales. Está en https://spoti.fi/2YFIs0P

CARLOS SOLANO

Director de 'El primer café'

@laresonancia