Tres famosas colombianas sorprenden a sus fanáticos en Instagram

La modelo y presentadora payanesa Violeta Vergonzi subió unas fotos muy sensuales a su cuenta de Instagram y su seguidores están felices. Ella contó la historia de esas imágenes, que salieron casi por casualidad.

"Yo tengo un amigo fotógrafo llamado Carlos Mafla, que trabaja con su esposa Karen Cordero (que es maquilladora) de Popayán para una marca de champú. Pero se tergiverso un poco la foto, que nos tocó hasta aplazarla...No sé esa tina estaba muy coqueta conmigo, llena de espuma y termine en bola", bromea Bergonzi, que en realidad, se sintió muy cómoda en la sesión.

"Nunca me había desnudado, pero estaba Carlitos con su esposa y aproveché el momento, el lugar y la ocasión ...", contó Bergonzi.

Pero no ha sido la única que ha decidido compartir con sus seguidores algunas imágenes con mucha sensualidad.



También lo hizo la actriz Carolina Gómez, recordada recientemente por 'La venganza de Analía', con una imagen reciente tomada por ella misma frente a un espejo y con el mensaje. Why not Sexy (¿Por qué no sexy?).

Así como Katherine Porto, que subió una fotografía acompañada de un mensaje cargado de amor propio.

"Me gusta la mujer en que me he convertido, me gusta la mujer que he venido conociendo, aceptando y amando", dice en su red social la actriz Cartagenera, que participó el año pasado en la serie 'Bolívar'.

Más allá de un tema de imagen o de llamar la atención, esta es una manera de mantener la retroalimentación con muchos seguidores.Algo que ellos agradecen con sus clics y elogios.

