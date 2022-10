En noviembre erán subastados los guantes de Darth Vader, de 'Star Wars', así como el traje completo de Superman que usó Christopher Reeve en la película del héroe en 1978 y 1987.



La subasta de la compañía británica recuerdos Propstore incluye artículos famosos del cine y la televisión, así como de la música.

(Tal vez quiera leer: El caudaloso río de libros que atravesará a Cali)



El catálogo tiene 1.500 lotes con un valor total estimado de 12,3 millones de dólares.



Y además de los guantes negros de Vader de la primera 'Star Wars', de 1977, está la Biblia que ocultaba un martillo en Shawshank Redemption, cinta de 1994; una copia de tapa dura de la primera edición de Harry Potter y la piedra filosofal, que salió en el 2001 y el casco de piloto que usó Sean Connery en Solo se vive dos veces, de 1967.



En cuanto a los recuerdos musicales aparecen en el listado la guitarra Gibson Les Paul Silver Sparkle Florentine de Noel Gallagher, usada en el álbum y la gira Be Here Now, que podría venderse entre 350,000 a 550,000 dólares.

(Le puede interesar: ¿Por qué leer ‘Ulises’, la gloriosa novela de Joyce, en sus 100 años?)



Igualmente, los oferentes pueden pujar por el traje espacial Major Tom de David Bowie del video Ashes to Ashes; una solicitud de licencia para armas con la firma de Elvis Presley, el banjolele ‘E’ de George Harrison y la lista de canciones escritas a mano por Dave Grohl de la gira ‘Nevermind’ de Nirvana.