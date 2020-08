'Tomo 24 pastillas al día': Daniella Álvarez

De nuevo, Daniella Álvarez se comunica con sus seguidores. La portada de la revista Aló, de EL TIEMPO, cuenta cómo es su cotidianidad con las medicinas que debe tomar, pero igual dice que agradece que existan, porque le permiten seguir viviendo.

"Nunca imaginé que estaría tan medicada en mi vida, pero no podría esperar menos después de una cirugía de amputación sumada a una isquemia. Tomo 24 pastillas al día y todas las mañanas deben inyectarme para estar anticoagulada y evitar que se formen trombos en mi cuerpo", comenta Álvarez en su cuenta.



La ex señorita Colombia sufrió la amputación de su pierna izquierda en junio pasado, luego de que fue operada de un pequeño tumor que tenía en parte abdominal. En esa operación sufrió afectación la aorta y la irrigación de la sangre hacia sus extremidades inferiores disminuyó, lo que llevó a la amputación.



"Estar medicada ha sido una de las cosas más difíciles en mi recuperación, pues algunas de estas pastillas me causan mucho sueño durante el día, dificultando mis rehabilitaciones y otras como la inyección me tienen toda mi barriga con morados. Es muy duro luchar contra el sueño y el cansancio que me producen las medicinas, pero tengo que agradecer que existen porque me alivian de los fuertes dolores y corrientazos que me dan en las piernas", sigue Álvarez, quien ha mostrado un gran valor y ha dado enseñanzas en estos momentos tan duros de su vida.



La ex reina salió de la clínica, donde estuvo recluida por más de tres meses, y llegó a su casa en Bogotá, donde ha estado rodeada de su familia, su novio y sus más cercanos amigos.

La gran cantidad de pastas que toma la ex señorita Colombia. Foto: Instagram Daniella Álvarez



"Poco a poco irán bajando estas dosis, pero lo que si les puedo decir es que nada detiene mis ganas de salir adelante, que me esfuerzo al mil en cada una de mis rehabilitaciones y, sobre todo, que nada me quita mis ganas y fuerte deseo de siempre estar FELIZ", termina Álvarez.