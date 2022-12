La aplicación de citas Tinder se ha popularizado cada vez más y cada vez son más los usuarios que pactan reuniones presenciales para socializar.



Por esto, Tinder, además de tener varias recomendaciones para que las personas no corran riesgos, publica cada año un informe en el que revelan las nuevas tenencias en materia de relaciones sentimentales y amorosas. Se calcula que Tinder está presente en 190 países del planeta.

'Tinder’s Year in Swipe' se llama el informe que la famosa aplicación de encuentros de pareja hace cada año, en el que revela, entre otros temas, tendencias y etiquetas más usadas.



Una de las primeras revelaciones de este año, luego de los encierros generados por la reciente pandemia que sufrió la humanidad, es que comenzaron a proliferar las citas al aire libre, más allá de los restaurantes y lugares cerrados. Entre los nuevos planes preferidos, se destacan los 'picnics' (43%) o ir a jugar en un mini golf (56%). También salir a acampar y los asados.



"Entre las preferencias que ilustra el mismo texto encontramos el término situationship, que consiste en una relación consensuada entre ambas partes en la que no se le pone nombre a lo que tienen. Este tipo de etiqueta ha tenido un aumento del 49% este año y demuestra que los jóvenes quieren conocer gente pero sin comprometerse o sin tener la presión y las obligaciones de estar en pareja", revela el portal as.com.



Otros datos curiosos que se revelan en el informe es que el 72% de los miembros de Tinder dicen que no beben.



Para los interesados en saber, qué cualidades buscan en una pareja los usuarios de Tinder, el informe anota que se destacan lealtad (79%), respeto (78%) y mentalidad abierta (61%). Solo el 56% dice que también le importa la apariencia.



Vale recordara que existen otras aplicaciones para encuentros de parejas como Clown Dating, Millionaire Dating App (ME), Freakit!, Sizzl o Wingman.