Tiempo de Pascua y de evaluar la vida

El sufrimiento de las comunidades, en especial las del Pacífico colombiano, es una preocupación constante del sacerdote jesuita Luis Fernando Múnera.

Considera todo el dolor que sufren indígenas, afros y campesinos de esta región de Colombia, donde se juntan todos los actores armados al margen de la ley, que tienen sometidas a personas que han vivido en el territorio con unidad y reconociendo y respetando sus tradiciones y cosmogonía en un lugar maravilloso que junta el mar, la selva, los ríos y el resto de biodiversidad.



El sacerdote Múnera, analizando además la importancia de la Pascua, es el columnista invitado de este 21 de marzo al blog Paz y Desarrollo de etiempo.com (http://blogs.eltiempo.com/pazydesarrollo) , y su primera preocupación es que “no somos capaces de actuar conjuntamente. En nuestro país, la pandemia ha revelado dramáticamente las amenazas a la vida y su dignidad en una tierra bendecida de riquezas pero que no hemos sido capaz de compartir ni habitar como hermanos”.



De hecho, factores como la violencia se han disparado, y con ella el aumento de asesinatos de líderes sociales, matando a quienes luchan y defienden la vida.



Igualmente, se ha generado mayor rechazo a los venezolanos que llegaron al país huyendo de la dictadura, acusándolos de una gran cantidad de delitos sin mirar que la gran mayoría de ellos están entre nosotros creando, trabajando, haciendo crecer a Colombia y también aportando a nuestra cultura.



Pero no hay que olvidar que a pesar de toda la desunión, hay personas que están trabajando solidariamente por los más necesitados, generando recursos y proyectos importantes para que no sea tan duro este proceso que no termina.



“También en medio del sufrimiento de nuestro pueblo, hay multitud de experiencias y testimonios de personas que entregan su vida caminando junto a la gente. La vida querida, la paz querida son cuidadas y protegidas por el trabajo de muchos artesanos de la vida. Allí mismo donde está rota la vida, surgen experiencias de dignidad, de solidaridad y de amor”.



Por eso y en tiempo de Pascua, “el Señor resucita en medio de su pueblo”, dice el sacerdote Múnera.