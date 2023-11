Jonathan Pryce habla de la última temporada de ‘The Crown’

Tras su estreno en 2016, The Crown no ha hecho más que romper récords. El altísimo presupuesto de producción es de 260 millones de dólares, lo que la convierte en una de las series de televisión más caras de la historia. Ha recibido 69 nominaciones a los premios Emmy y ha ganado 21, incluido el de Mejor Serie Dramática. También ha obtenido siete premios Globo de Oro, entre ellos a mejor serie de televisión-drama, en dos oportunidades.



Netflix estrenó esta semana la primera parte de la sexta y última temporada (la segunda parte se estrena en diciembre). Y en un elenco repleto de estrellas, una de las que más se destaca es Sir Jonathan Pryce.



El actor galés –que ha recibido numerosos galardones, incluidos dos premios Tony y dos premios Laurence Olivier– interpreta al príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II. Pryce tiene una trayectoria impecable en cine, teatro y televisión. Protagonizó The Wife junto a Glenn Close, hizo parte de los elencos de Evita, Piratas del Caribe y Juego de tronos y, en 2019, obtuvo su primera nominación al Óscar por su interpretación del Papa Francisco en Los dos Papas.

A finales del 2022 sorprendió con su interpretación del príncipe Felipe, duque de Edimburgo, en la quinta temporada de The Crown. Ahora regresa en la última parte de la serie que tiene al mundo en vilo. Conversamos con él.

¿Cómo se siente con esta familia Real en especial y con haber interpretado su historia?

​

Me sentí muy feliz de contar su historia y, sobre todo, la versión de Peter Morgan, que es la exploración de una saga familiar.

El príncipe Felipe es una de las figuras de las monarquías de las que menos sabemos. De hecho, gran parte de lo que se ha sabido ha sido gracias a 'The Crown'. ¿Cómo encaró este personaje?

​

Bueno, justamente por eso quería hacerlo, para descubrir qué lo motivaba y qué había detrás de esas puertas que siempre se veían cerradas. Yo tenía seis años cuando la reina fue coronada y cuando Felipe se convirtió en duque de Edimburgo. Así que he estado consciente de él toda mi vida.

¿Consciente de él, pero sin tener idea de cómo era?

​

¡Exacto! Sabía cómo era la reina y sabía, por ejemplo, cómo sonaba la reina. Y sabía cosas sobre otros miembros de la Familia Real. A la reina madre, por ejemplo, nunca la escuché hablar. Ella salía y saludaba un poco y eso era todo. Pero Felipe era un enigma. Lo veías en los noticieros, lo veías visitando países extranjeros y eso era todo. Y prácticamente la única prensa que recibía era cuando cometía un error, cuando decía algo fuera de tono o ligeramente racista a modo de broma. Eso es todo lo que sabíamos de él. Siempre estaba metiéndose la pata en la boca, como decimos. Así que fue realmente interesante leer el guion de Peter y hablar con él sobre lo que quería transmitir sobre el príncipe Felipe.



¿Cómo se preparó para el papel?

​

Trabajé con un entrenador de dialecto porque yo no hablo, bueno, en realidad casi nadie habla como hablan los miembros de la Familia Real. Iba al gimnasio dos veces por semana para corregir mi postura. Trabajé con entrenadores de movimiento y a eso, además, súmele toda la investigación que había realizado Peter. Fue genial explorar esos recovecos del hombre que no conocíamos, una figura mucho más erudita, mucho más gregaria. También fue muy interesante verlo como el hombre que dirigía la familia. Él era el jefe de esta empresa familiar y parte importante de toda la toma de decisiones.

¿Qué fue lo que más lo sorprendió de la historia del príncipe Felipe?

​

Casi todo fue una sorpresa. Como pudieron ver en la quinta temporada, sus intereses estaban fuera de la Familia Real. Él le dejó en claro a la reina de todo lo que había renunciado para ser parte de esa familia y que, de no haberlo hecho, habría tenido una vida muy diferente. Él había moldeado su vida para que encajara con la imagen de la realeza. Entonces, fue interesante descubrir a este personaje poderoso o alguien que es tan autoritario como el príncipe Felipe en sus debilidades y vulnerabilidades. Y al ver todo esto, pasó a ser muy interesante retratar las acciones del hombre autoritario mientras en mi mente ya estaba el hombre más débil, y con una comprensión distinta de lo que lo hacía actuar de esa manera.

¿Fue una sorpresa parecida a la de conocer la historia del papa Francisco?

​

Sí, aunque con el papa Francisco fue exactamente lo contrario. Todo lo que había visto de él era el hombre que se convirtió en Papa, y esta figura muy benigna que iba entre los pobres, lavándoles los pies. Y luego investigué sobre él cuando estaba filmando Los dos Papas, en Argentina. Y hablé con un sacerdote que había trabajado con Bergoglio cuando era arzobispo, y al sacerdote que conocí, Bergoglio no le agradaba ni un poquito. Cuando le pregunté qué es lo que no le agradaba del ahora Papa, me contestó que Bergoglio era un hombre muy distante y autoritario. Me dijo que la primera vez que lo habían visto en el balcón sonriendo no lo habían reconocido porque, para ellos, el Papa era el hombre que nunca sonreía. Y entonces comencé a hacer una investigación inversa para intentar entender por qué nunca había sonreído y ahora sí lo hacía. Y lo mismo ocurre con el príncipe Felipe. Empecé a tratar de entender por qué era una figura tan distante. Qué lo hizo ser así, cuáles fueron esas debilidades y vulnerabilidades que lo convirtieron en esa figura.

¿Es diferente hacer el papel del príncipe Felipe ahora, cuando tanto él como la reina Isabel han muerto? ¿Siente que tiene menos presión sobre sus hombros?

​

¡Todo lo contrario! En todo caso hay más presión sobre mis hombros, porque ahora están muy presentes en las mentes de las personas. No son personajes históricos lejanos, están más vigentes que nunca. Pero sí debo decirle que luego del fallecimiento de ambos, me sentí muy satisfecho de que no sintiéramos la necesidad de cambiar nada. Vimos que nuestro enfoque y lo que estábamos haciendo era tratar el tema con integridad y brindándoles dignidad y honestidad. Y creo que, si hubiéramos sentido la necesidad de cambiar algo tras sus muertes, eso habría significado que habíamos hecho mal las cinco temporadas anteriores.

¿Cuál es su visión de las monarquías? ¿Las apoya o es antimonarquía?

​

Yo no soy monárquico, pero tampoco soy una persona que quiera cortarles la cabeza. Siempre he pensado que Gran Bretaña sería un país muy diferente y posiblemente un país mejor si no tuviéramos una monarquía. No estoy hablando precisamente de esta familia, sino del concepto general de la monarquía. Aclaro que no se trata de una familia específica porque, al fin y al cabo, estas personas han estado subordinadas a la situación... la Nobleza no se elige.



‘Siento una gran empatía’

Elizabeth Debricki interpreta a ‘Lady Di’ en la última temporada de The Crown. Ha protagonizado producciones como El gran Gatsby, interpretó a Ayesha en las cintas Guardianes de la Galaxia Vol. 2 y Guardianes de la Galaxia Vol. 3, y coprotagonizó el thriller de ciencia ficción Tenet de Christopher Nolan. La actriz conversó sobre su interpretación en The Crown:

Elizabeth Debrick (centro) interpreta a Diana Spencer. Aquí, con Rufus Kampa (el príncipe Guillermo, der.) y Fflyn Edwards (el príncipe Enrique). Foto: FOTO: CORTESÍA NETFLIX

¿Ha cambiado su idea de la monarquía después de formar parte de The Crown?

​

Sí, me siento diferente acerca de la monarquía y de la Familia Real. No sabía mucho sobre sus vidas personales o laborales. Tampoco entendía cuánta responsabilidad implica ni qué tan riguroso es. Comencé a ver The Crown como una espectadora más y el programa me cambió la óptica. Me abrió esa puerta y me hizo sentir mucha empatía por ellos.

De lo que ha leído y que ha visto, ¿qué es lo que más le ha sorprendido?

​

Creo que aprender sobre la relación entre ellos y los medios en los 90. No era consciente de lo tumultuoso que era eso. No tenía idea de lo difícil que les hacía la vida, de cómo esa exposición, que a veces era una herramienta que les servía luego podría resultarles terriblemente contraproducente y dolorosa. En esta temporada quedé atónita con el grado en que los medios estaban obsesionados con la relación entre Diana y Dodi Al-Fayed y entendí cuán horrible y racista fue la cobertura sobre él.

¿Cuál es su sensación al retratar a una mujer acosada, intimidada, cuando lo que veíamos afuera era la vida de una princesa?

​

Siento gran empatía. Descubrir lo que vivía Diana me resultaba muy desgarrador. Sin embargo, debo destacar que ella tomó medidas enormes y valientes para tratar de controlar su propia narrativa. Era una mujer extraordinaria que enfrentó desafíos increíbles y aún así fue capaz de centrarse y vivir su vida en sus propios términos. Una de las cosas que me impactó fue cuánto amor era capaz de brindarle a la gente, cuán profundamente amaba a sus hijos, y a pesar de las dificultades, la cara de valentía que le dio al mundo. Fue un sacrificio enorme y tengo mucho respeto por eso.

A principios de año el Príncipe Enrique aseguró que ve 'The Crown'. ¿Cómo la hace sentir esto?

​

Realmente no me gusta pensar demasiado en eso, porque en cierto modo siento que no está bajo mi control. Lo que siento acerca de esta temporada es que sé que hice lo mejor que pude en términos de hacer la representación más honesta posible; tanto en lo emocional como en lo psíquico, tomando en cuenta el dolor que ella sentía y lo increíblemente difícil que fueron para ella esas últimas semanas. Pero también puse el foco en el tipo de alegría que ella experimentó cuando estaba con sus hijos de vacaciones. Lo tomé en serio. Sentí el peso de eso porque es una historia que afectó a las personas muy profundamente, que fue extremadamente traumática. Mi trabajo como actriz es hacerlo lo mejor que pueda, pero después de eso, la forma en que la gente lo recibe está realmente fuera de mi control.

AUTOR: ÚRSULA LEVY

PARA EL TIEMPO

En X: @uschilevy