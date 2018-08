Thalía convierte en canción su viral 'Me oyen, me escuchan'

Thalía sorprendió este viernes con el lanzamiento de 'Me oyen, me escuchan', una canción que aprovecha el contenido del video que la cantante protagonizó de manera exultante y desinhibida y que se ha viralizado durante este agosto, con todo tipo de réplicas por parte del público.

"¡Sorpresa! ¡Descarga la canción en tu plataforma digital favorita y sigue divirtiéndote con el #ThaliaChallenge", escribió la cantante en su cuenta de Instragam para anunciar el lanzamiento.



El origen de esta nueva canción se remonta al pasado 2 de agosto, cuando la cantante mexicana grabó un video para su cuenta de Instagram desde su casa en Greenwich, en Connecticut, Estados Unidos, para celebrar las 200 millones de vistas obtenidas en YouTube por el video oficial de su sencillo 'No me acuerdo' junto a la dominicana Natti Natasha.

"¿Están ahí mis vidas? ¿Me oyen, me escuchan, me sienten?", así arrancaba esa transmisión que, registrada por algunos usuarios, comenzó rápidamente a ser compartida en medio de dudas sobre el estado de Thalía.



Sin embargo, la idea de convertir en canción las virales frases no fue original de Thalía ni su equipo. Con este lanzamiento, la artista ha querido aprovechar el trabajo de Chuy Núñez, un seguidor suyo que aprovechó las frases más destacadas del video viral para producir una composición con una base de batería, guitarra y coros.

La versión de 'Me Escuchan, Me Oyen' que compartió Thalía este viernes en su canal oficial de Youtube es la misma que produjo Chuy Núñez. Hasta ahora, se desconoce a qué acuerdo llegaron por los arreglos, aunque Núñez confirmó que trabajó con la artista en este lanzamiento.



"Tuve la fortuna de producir para Thalía esta canción. Han sido días increíbles trabajando junto a ella en todo momento", escribió el productor, quien además dijo sentirse agradecido por recibir "un trato de primer nivel por parte de Thalía y Sony Music".

