Karol G y Taylor Swift: los rostros de las noticias positivas de la Cultura en 2023

En 2023, el mundo se rindió a los pies de Taylor Swift y la colombiana Karol G dejó en alto el nombre de la música. Varios hechos de la cultura formaron parte de las noticias positivas que dejó el año pasado.

Taylor Swift puso a todo el mundo a sus pies

La cantante estadounidense va a recordar toda su vida el 2023, ya que se convirtió en la artista más poderosa del pop. Fue capaz de llevar a cabo la gira más exitosa del año pasado, rompió todos los récords posibles de asistencia a su ‘Eras Tour’, se convirtió en la intérprete más escuchada en Spotify con más de 26.000 millones de reproducciones y llevó (bajo sus propias reglas y directamente con los exhibidores) a los cines su espectacular show, que en poco tiempo fue la película más taquillera en la pantalla grande. Hoy se estima que su fortuna sobrepasa los US$ 800 millones y la celebración de su cumpleaños 34 estuvo signado por un éxito que por mucho tiempo será imbatible.

Karol G hizo brillar el nombre de Colombia

La paisa Karol G fue una de las mejores noticias musicales del país en el mundo. Su sonido pop y urbano, con unos mensajes de empoderamiento femenino, conquistaron no solo al público latinoamericano, sino que llenaron estadios en Estados Unidos. Su Mañana será bonito Tour, de 15 conciertos en estadios y que alcanzó los 140 millones de dólares en ganancias, se convirtió en la segunda gira más exitosa en EE.UU., solo superada por el Renaissance World Tour, de Beyoncé. La Bichota encabezó el cartel en el Festival de Lollapalooza y su álbum Mañana será bonito se convirtió en el primer disco en español en ser el más vendido en ese país. Un tema suyo –TQG, al lado de Shakira– entró a la lista de favoritos del expresidente Barack Obama en su listado anual de canciones.

Un premio Sor Juana Inés de la Cruz

Desde 1997, con Laura Restrepo y su libro Dulce compañía, una colombiana no ganaba el prestigioso premio de literatura que exalta a las escritoras de habla hispana. El año pasado María Ospina Pizano, una bogotana de 47 años, obtuvo el Sor Juana Inés de la Cruz con su novela Solo un poco aquí, un relato que involucra el movimiento y los pájaros. Su nombre se suma al de otras grandes autoras en español como Claudia Piñeiros, Fernanda Trías, Almudena Grandes, Gioconda Belli o Cristina Rivera Garza. Graduada de Historia en la Universidad de Brown y doctorada en Literatura Hispánica en Harvard, María Ospina Pizano tuvo un brillante debut con Azares del cuerpo, novela que en 2017 fue finalista del Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez.

El cine nacional y su buen año

El cine colombiano tuvo una cifra récord de estrenos: 71 películas llegaron a las salas, lo que significa 12 títulos más que en 2022. Proimágenes Colombia cumplió 25 años como dinamizador de la industria audiovisual y la Ley de Cine completó dos décadas auspiciando la producción local. La suprema, La perra, El otro hijo, La bonga, Anhell69, Un varón y Pirsas tuvieron un paso brillante por los festivales de Cannes, Berlín, Toulouse, San Sebastián, Toronto y Venecia, en este último Margarita Rosa de Francisco ganó el premio Orizzonti a la mejor actriz por la cinta italiana El paraíso.

Tres chefs en la Élite de la cocina

Los cocineros colombianos abren cada vez más vitrinas internacionales para las propuestas de cocina contemporánea hechas en el país. En el 2023, en la lista conocida como The Best Chefs Awards -cuyo número uno por tercera vez fue el español Dabiz Muñoz- tres compatriotas clasificaron entre los 100 mejores del mundo. Álvaro Clavijo (El Chato y Selma) ocupó la posición más alta entre los colombianos. Se llevó el puesto 34 del mundo (y no fue este su único logro, en otras listas –las de los ‘50 Best’–, El Chato fue el número 33 en la lista de los mejores restaurantes del mundo, y el segundo mejor de América Latina). Leonor Espinosa (Leo) ocupó el puesto número 45 en el conteo de los chefs y Jaime Rodríguez (Celele) se convirtió en el chef número 75 del planeta en la misma clasificación.

Conciertos tras conciertos

El año que pasó será recordado como el motor de despegue indiscutible para la industria de los conciertos en Colombia. Artistas de rock y pop de la talla de Roger Waters o The Weeknd demostraron que el ‘músculo de los espectáculos’ está en su mejor momento. Estrellas y experimentadas agrupaciones regresaron para crear una avalancha de nostalgia (como RBD)o afianzar su protagonismo invitando a sus amigos, como lo hizo Carlos Vives. Este fue el año del reencuentro con El concierto de conciertos, una nueva cita con The Cure y el descomunal éxito de Karol G en Medellín. Estos son solo algunos ejemplos de un panorama tan amplio como ecléctico y diverso en los shows y apuestas sonoras. Los amantes de la música se dieron por bien servidos e imaginan un 2024 en el mismo tono de éxito.

