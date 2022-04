Masterchef, el popular programa del Canal RCN, presentó otro capítulo de infarto cuando una de las participantes, Aída Morales, tomó por sorpresa a uno de sus compañeros en competición, el motociclista ‘Tatán' Mejía, y le dio un apasionado beso, en vivo.



En medio del espectáculo y los dramas que hacen que este formato de los Reality sea tan exitoso, Aída Morales les dijo a los chef, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier que con su compañero, 'Tatán' Mejía, tenían ingredientes muy difíciles de combinar, justificando su mala presentación de la jornada.



(Además: La exitosa carrera de Ben Affleck, ahora comprometido con Jennifer López)

El drama de 'Tatán' en vivo

Cuando los Chef les preguntaron qué harían, ella respondió: “nosotros dijimos besarnos”, aseguró la actriz y sin mediar palabra tomó a ‘Tatán’ Mejía y le dio un largo beso en la boca.



"Se me acabó el matrimonio", respondió Tatán al ser sorprendido por Aída Morales con este beso televisivo.



Mientras Tatán intentaba alejar a Morales gritaba: “¡Ay, no! Se me acabó el matrimonio”.



(También: La gigante y lujosa casa rodante con sala de cine de Will Smith)



Cuando logró distanciarse de la artista expresó alterado: “Mi amor eso no cuenta como infidelidad porque yo me quedé quieto”, dirigiéndose a su esposa, la presentadora ‘Maleja’ Restrepo.



Ante la algarabía del set de Masterchef, Aída Morales insistía a su compañero que se dieran otro beso. “’Tatán’, mírame. Besémonos”, pero Mejía nervioso le decía que no.



En el episodio que tuvo como protagonista a la 'Caja Sorpresa', Aída Morales y ‘Tatán’ Mejía habían decidido trabajar juntos, pese a que los ingredientes que ambos hallaron en sus cajas no se complementaban del todo.



Al final, hicieron el espectáculo y drama en el popular Reality.



Entretenimiento

Más noticias del entretenimiento

¡Es oficial! Jennifer López y Ben Affleck se comprometieron

Greeicy Rendón y Mike Bahía: por qué viven con los padres de la artista