‘Tantas tiranías son consecuencia de los malos gobiernos’

De democracia se habla casi desde que el hombre está en la Tierra y según vestigios, antiguas civilizaciones organizaron “sus instituciones bajo sistemas comunitarios e igualitarios tribales”, como recogen distintos documentos.

Y en Atenas, en el año 500 a. C. apareció una asamblea del pueblo en la que los cargos eran ocupados “alternativamente” por sus miembros, que tenían ciertas condiciones, entre ellas, no ser extranjeros.



Según sus orígenes, la democracia se trata de una forma de organización social “que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía” y en ella, las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo a través de distintos mecanismos que dan legitimidad a sus representantes.



Por eso es tan importante la participación de todos a la hora de tomar buenas decisiones.



Y de democracia escribe monseñor Froilán Casas, obispo de Neiva, en el blog Paz y desarrollo (http://blogs.eltiempo.com/pazydesarrollo) de ELTIEMPO.COM de este 15 de noviembre.



Para el prelado, “la democracia es un tesoro que se debe manejar con mucha delicadeza y honestidad. Podemos pasar de un extremo al otro; la historia nos lo demuestra: de una pésima democracia se puede pasar a una terrible tiranía”, dice.



Y casos hay por montones. Por eso opina que es necesario tener cuidado con los populismos de izquierda o de derecha, pues cuando hay un mal gobierno, el pueblo puede irse para el lado contrario. “¿Por qué se ha llegado a las tiranías que gobiernan Cuba, Venezuela, Nicaragua, etc.? Por la corrupción y desgobierno de las desgastadas democracias”, agrega.



En momentos muy difíciles para la humanidad, cuando se depende de una vacuna que garantice la supervivencia y la cura del covid-19, es bueno que las personas en sus casas, ahora que muchas permanecen más en ellas, analicen la necesidad de votar bien para tener gobiernos que dignifiquen a todos.



Y esto aplica en los municipios, en las grandes ciudades, en los departamentos y en cada país; en los territorios más lejanos, pobres y olvidados, y en los más ricos. Aplica para quienes ejerzan el derecho al voto.