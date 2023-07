Las actividades del Jardín Botánico no paran. Este será el último fin de semana para visitar la muestra de Bromelias Vida y Color 2023 que estará abierta hasta el domingo 23 de julio.



Son 350 plantas de 100 variedades diferentes, disponibles en el Biodiversario del Tropicario, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., entre semana, y de 9: 00 a.m. a 5:00 p.m. el fin de semana del 22 y 23 de julio.

Cabe recordar que la exposición de bromelias cuenta además con actividades alternas, conversatorios y talleres sobre manejo de colecciones de esta importante familia botánica.



¿Qué tal si aprendemos tips de expertos sobre los cuidados que necesitan las bromelias? Además de la importancia de la planta en su entorno y el medio ambiente. Escucha en el auditorio del Jardín a Juan Camilo Ordoñez hablar sobre este y otros temas del mundo de las bromelias. Aún estás a tiempo! Asiste para para hablar de los quiches y aprender si son plantas epífitas o parásitas.



- ¡Hablemos sobre las puyas! Ven y conoce varias curiosidades de estas plantas terrestres pertenecientes a la familia de las bromelias ¿Sabías que la puya puede llegar a tardar unos 150 años en florecer? Este sábado desde las 10 a.m. hasta las 12 m.



- El Jardín Botánico invita a sumarte a las terapias de naturaleza para reducir el estrés, fortalecer el sistema inmunitario y mejorar tu estado de ánimo. Aprovecha esta actividad para reencontrarte contigo mismo y darte una oportunidad para sanar.



Tus niños no se quedarán sin actividades. A través de un recorrido por el @JBotanicoBogota, este domingo 23 de julio, los más pequeños descubrirán la asombrosa biodiversidad que nuestro país tiene para ofrecer. ¡Participa y pon a prueba la creatividad de tus hijos e hijas con variadas manualidades!