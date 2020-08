Suspendidos toros en Madrid, por covid-19

La celebración de festejos taurinos sigue estando en el punto de mira en España debido a los posibles riesgos de seguridad por el coronavirus, lo que ha llevado a la suspensión de la feria de Alcalá de Henares (Madrid), aunque siguen en pie otros siete espectáculos para este fin de semana.

El Gobierno regional de Madrid ha decidido apostar por la "prudencia" y suspender la feria de Alcalá que se iba a celebrar los días 28, 29 y 30 de agosto, tras analizar la evolución epidemiológica del covid-19 en esta localidad.



La plaza de Alcalá, que tiene capacidad para 8.500 personas sentadas, podía ocupar el 75 por ciento de su aforo, según las medidas impuestas para espectáculos taurinos debido a la pandemia. Una cifra que suponía un riesgo, según las autoridades sanitarias regionales, que habían desaconsejado su celebración.



Esta hubiera sido la primera corrida en Madrid tras el fin del confinamiento, pero ahora Alcalá se une a la multitud de ferias suspendidas por el coronavirus (como las de Bilbao, Málaga, San Sebastián o Gijón) o tradicionales festejos de agosto, como es la Goyesca de Ronda (Málaga).



Precisamente la goyesca era una de las citas para este fin de semana, cuya agenda se ha quedado en estos momentos con solo siete festejos. La comunidad con mayor número es la de Castilla-La Mancha (centro).



Este 28 de agosto tendrá lugar una corrida de toros en la localidad toledana de La Torre de Esteban Hambrán, con Javier Castaño, Gómez del Pilar, el venezolano Jesús Enrique Colombo y toros de El Cubo en el cartel.



El domingo 30 y el lunes 31 habrá feria taurina en Añover de Tajo, también en la provincia de Toledo, con una corrida y una novillada con picadores. Estos tres festejos serán transmitidos en directo por televisión y, además de otras medidas sanitarias, podrán acoger un aforo máximo del 50 por ciento, como última orden dictada por el gobierno regional.



En Extremadura (suroeste), con un 75 del aforo de las plazas autorizado, se celebrará estos días la feria de Mérida con dos corridas de toros de mucha entidad. El viernes 28 actuarán en el ruedo emeritense Morante de la Puebla, El Juli y José María Manzanares, con toros de Jandilla, mientras que el día 29 lo harán Enrique Ponce, El Fandi y Miguel Ángel Perera, ante reses de García Jiménez.



En Andalucía (sur), donde el público deberá guardar una distancia de metro y medio tras las últimas medidas exigidas por el Gobierno regional, el primer festejo anunciado este fin de semana es el del sábado en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), una novillada con picadores perteneciente al ciclo de promoción organizado por la Fundación del Toro de Lidia.



Y el domingo se celebrará la única de las en principio dos corridas de toros previstas para la feria de la ciudad jiennense de Linares, con toros de Luis Algarra para Juan Ortega, Álvaro Lorenzo y Daniel Crespo, transmitida igualmente en directo por Movistar Plus.



Además de estos festejos, también estaba anunciada la celebración de una corrida de toros en La Roda (Albacete) y otra de rejones en Jadraque (Guadalajara), que no han sido autorizadas por sus ayuntamientos, y se han aplazado para otras fechas los festejos de la Aldea del Rocío, en Huelva, y de San Fernando, en la provincia de Cádiz. Estos siete festejos autorizados suponen más de un 70 por ciento menos que los celebrados el pasado año por estas mismas fechas.



Ese acusado descenso deriva de la suspensión de otras ferias habituales en esta parte del verano, como las de Cuenca, Palencia, Colmenar Viejo (Madrid), Cuéllar (Segovia) o Calahorra (La Rioja), además de las de otras localidades, que en su conjunto sumaron un total de 31 festejos mayores del 28 al 31 de agosto de 2019.



Suspensiones que han provocado una fuerte polémica entre los que están a favor de que se celebren -empresarios, toreros y aficionados, que consideran que el riesgo en un espectáculo taurino no es mayor que en un concierto de música, por ejemplo- y los que se oponen a ello, recordando imágenes como las de una corrida celebrada a comienzos de agosto en el Puerto de Santa María (Cádiz), en las que parecían incumplirse las medidas de distancia y de aforo.



