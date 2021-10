El fuerte golpe que recibió Alejandro Hoyos, 'Suso', practicando deporte

Alejandro Hoyos, personalidad de televisión, promotor de lectura y comediante, famoso por su personaje de 'Suso el paspi', publicó en su cuenta de Twitter el estado de su rostro después de que recibiera un golpe practicando deporte.

"El deporte es una farsa, no da salud, da problemas, accidentes, dolor, estrés... No caigan es eso. Si me hubiera quedado en la casa leyendo no me hubiera pasado esto... (una patadita suave)", escribió.



Presuntamente fue fútbol

El deporte es una farsa, no da salud, da problemas, accidentes, dolor, estrés... No caigan es eso. Si me hubiera quedado en la casa leyendo no me hubiera pasado esto... (una patadita suave) pic.twitter.com/u5UjCXb8UP — Alejandro Hoyos Sucerquia (@AlegandroHoyos) October 19, 2021

Aunque no lo dijo abiertamente, en las interacciones con sus seguidores dejó a entender que fue jugando fútbol que recibió la fuerte patada.



"Claramente fue un cabezazo al guayo... el otro jugador facilmente pudo perder una extremidad", le respondieron, a lo que replicó: "ay sí, perdón".



Se recupera con dolor

-Hay que pensar las cosas con cabeza fría.

- Hecho... pic.twitter.com/S5Cv0uiMvX — Alejandro Hoyos Sucerquia (@AlegandroHoyos) October 19, 2021

En el mismo hilo de respuestas Hoyos aseguró que se recupera. "Con dolor, pero voy", afirmó.



En un cruce de mensajes con Lokillo, otro comediante, Hoyos resaltó la ironía de recibir un golpe en su cara, ya que "vive de ella".



Jejeje bruscos no. — Lokillo Florez (@LokilloFlorez) October 19, 2021

