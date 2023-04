Las estadísticas indican que el año pasado hubo 3.000 millones de personas en el mundo jugando videojuegos. Las mismas estadísticas vaticinan que para 2026 ese número habrá subido a 4.000 millones. La industria de los videojuegos genera hoy unos 200.000 millones de dólares. Si tomamos en cuenta estas cifras, no es extraño que el cine y la televisión hayan decidido llevar los videojuegos a sus pantallas.



Un ejemplo es Arcane, que hizo historia en Netflix. La serie The Last of Us, basada en el videojuego homónimo, también ha batido récords para la plataforma de HBO-Max. Tetris, otra producción que cuenta la historia de cómo se creó ese video-juego, ha roto esquemas con Apple TV+. Ahora le llegó el turno a Super Mario Bros., el videojuego más popular de la historia, cuya música reconocen instantáneamente los gamers, el juego que la generación X, los millennials y los centennials han jugado.

Super Mario Bros. tiene una franquicia que nunca para de crecer: 23 juegos con su nombre que se desprenden del primero, lanzado en 1984 y considerado por muchos el mejor de la historia. La franquicia tiene, además, publicación de cómics, parques de atracciones, series de televisión y hasta algunos libros.

Los hermanos de la aventura de Super Mario tuvieron su primera película en 1993, pero no funcionó. El filme fue rodado con la técnica de live-action, y en ella los hermanos Mario y Luigi, interpretados por Bob Hoskins, el actor británico ya fallecido (¿Quién engañó a Roger Rabbit?), y John Leguizamo, atravesaban un universo paralelo y distópico en su búsqueda para rescatar a la princesa Peach. La gente no quería ver actores “reales” interpretando el videojuego y la película fracasó en las taquillas.

Treinta años más tarde, todo ha cambiado: esta vez, dos de las marcas de entretenimiento más grandes y poderosas del mundo, Nintendo e Illumination (Mi villano favorito, Minions, Sing y La vida secreta de tus mascotas) decidieron unir sus fuerzas para crear Super Mario Bros. La película. El filme es una cofinanciación entre Universal Pictures y Nintendo y se estrenó esta semana en Colombia.

Ahora la película es animada, y las imágenes son fieles al juego. Cuenta una historia entretenida, moderna, y su versión en inglés se jacta de tener las voces de algunos de los actores más importantes del momento: Chris Pratt (Jurassic World, The LEGO Movie), quien interpreta a Mario; su hermano Luigi tiene la voz de Charlie Day (It’s Always Sunny in Philadelphia, Horrible Bosses); el personaje de la princesa Peach está a cargo de Anya Taylor-Joy (Gambito de dama, El menú), y el villano Bowser tiene la voz de Jack Black (Jumanji, Escuela de rock, Kung Fu Panda, El descanso). Con todos ellos tuvimos la oportunidad de conversar en exclusiva para Colombia acerca de esta película que, a pocos días de su estreno, ya está batiendo récords de taquilla.



A diferencia del primer juego de la franquicia, en el que Mario está rescatando a una princesa en apuros, en la película es la princesa la que, de algún modo, rescata a Mario. Podríamos decir que la película muestra un giro feminista.

Chris Pratt, conocido por ‘Jurassic World’, es la voz de Mario. Foto:

¿Cómo se sintieron haciendo parte de una película que cambia tan drásticamente el concepto del hombre fuerte salvando a la chica débil?

Chris Pratt: “El paso a la igualdad se viene dando desde hace mucho tiempo en los juegos. En el transcurso de los últimos 38 años de Super Mario Bros., la princesa ha pasado de ser una dama en apuros a ser uno de los personajes con los que se podía jugar Mario Kart. Peach era uno de los personajes que podías interpretar en Smash Brothers. Es un personaje pleno que pasó de ser una princesa que necesita ayuda a ser una heroína verdadera en un videojuego. Y creo que cuando elaboraron esta narrativa tenía más sentido. Y no se hizo solo por hacer algo para ser feministas o ser contemporáneos. Realmente tiene sentido para en esta historia que Mario esté rescatando a su hermano y no a la princesa. Para ayudar a Luigi necesita contar con la ayuda de alguien que sepa lo que está pasando allí, y esa persona resulta ser Peach. Tengo dos hijas y me encanta la idea de que puedan verse en ella, no como alguien que necesita ser rescatado sino como alguien que está dispuesto a unirse a un equipo y ser parte del equipo que hace el rescate”.

Charlie Day: “Siento exactamente lo mismo: es mucho más interesante tener ese personaje con esa participación y esa fuerza dentro de la historia... la verdad es que ella está conduciendo la historia tanto como Mario. Ciertamente tiene más sentido, desde el punto de vista de una relación, que se conozcan un poco antes de enamorarse. Y también es una muy buena motivación para que Mario quiera salvar a alguien que es su propio hermano, a diferencia del videojuego, donde está salvando a una princesa que no conoce. La primera historia fue muy buena para un videojuego; de hecho, funciona increíblemente bien y la prueba está en que es uno de los videojuegos más icónicos, si no el videojuego más icónico jamás creado. Pero para elaborar una narrativa para una película debes entender por qué me importan estos personajes y por qué me importa su relación. Y, además, por qué me importa lo que les importa a ellos. Así que creo que es un poco más fácil para la audiencia entender a Mario queriendo salvar a su hermano más que a una princesa que ni siquiera conoce. Y luego es más divertido para el personaje de la princesa. Y creo que es correcto; es una mejor representación para la audiencia, para los chicos. Y las chicas pueden ver una película y ver heroínas con las que pueden identificarse. Creo que es algo muy bueno e importante”.



Anya es la princesa Peach. Su personaje es una mujer fuerte, determinada, coherente y decidida. Sobre esto, hablamos con ella.

Facebook Twitter Linkedin

Anya Taylor-Joy, actriz que hace la voz de la princesa Peach en la cinta. Foto:

Anya Taylor-Joy: “Me siento increíblemente afortunada por estar interpretando este personaje. Entiendo que el mundo ha evolucionado y hay momentos en los que soy plenamente consciente de que estoy apoyada en los hombros de mujeres que me han precedido, a quienes no se les ha otorgado este tipo de plataforma, a quienes no se les ha otorgado este tipo de voz. Estoy muy agradecida por pelear esta buena batalla y continuar persistiendo, porque sin eso, no estaríamos aquí. Sigo pensando que hay mucho trabajo por hacer, no solo con las mujeres, sino con las minorías... con las personas marginadas en general. Sin embargo, el hecho de que se trata de una conversación, el hecho de que puedo hablar con estos enormes estudios y decir: ‘escuchen, quiero interpretar a la princesa Peach de cierta manera’ y que me escuchen, eso ya es un privilegio. Soy muy consciente de que no siempre ha sido así. Y me siento increíblemente privilegiada de trabajar con hombres y mujeres tan progresistas”.

Jack Black interpreta a Bowser, un villano egoísta que lo único que quiere es salirse con la suya. Es la primera vez en su carrera que Black interpreta a un personaje malvado, y sobre esto nos habló:

Realmente nunca había interpretado un personaje puramente malvado y me divertí mucho... además, aprendí algo de él. Él es lo peor de todos nosotros. Es codicioso, es narcisista, es celoso. FACEBOOK

TWITTER

Jack Black: “Los papeles de villanos son papeles muy emocionantes y divertidos de interpretar. Realmente nunca había interpretado un personaje puramente malvado y me divertí mucho... además, aprendí algo de él. Él es lo peor de todos nosotros. Es codicioso, es narcisista, es celoso... y, definitivamente, me hizo pensar en las veces en las que he sido y soy como Bowser... y eso es algo que me gustaría cambiar. Soy una persona muy celosa: paso mucho de mi tiempo mirando a otras personas en la industria y pensando: ‘Dios, desearía tener lo que ellos tienen. Dios, ¿por qué no puedo ser un genio así?’. Interpretando a Bowser me di cuenta de que eso es una pérdida de tiempo. Creo que la clave es simplemente disfrutar de las fortalezas de otras personas y no pasar tanto tiempo deseando poder ser como ellos o tener lo que ellos tienen”.

ÚRSULA LEVY

PARA EL TIEMPO

En Twitter: @USCHIMUSIC