La casa de subastas Nate D. Sanders Auctions anunció que pondrá a la venta cerca de 400 objetos personales del actor estadounidense James Dean, entre ellos contratos, fotografías, cartas e identificaciones.



"Es la oferta más completa e íntima de recuerdos de James Dean jamás subastada. Abarca los tres años cruciales de la vida de Dean, cuando se transformó de un actor a una estrella de cine", escribió en su página oficial la casa de subastas basada en Los Ángeles (California, EE.UU.).

Los objetos provienen de la colección personal de Jane Deacy, la representante del actor con quien mantuvo un fuerte lazo emocional y apoyo incondicional y a quien consideraba una segunda madre.



(Lea además: Un Klimt se vende por 53,2 millones en Sotheby's, en Nueva York)



El lote está conformado, entre otras cosas, por el contrato original de Dean y Warner Bros. con quien hizo los filmes "Rebel Without a Cause" (1955), "East of Eden" (1955) o "Gigant" (1956), del cual la puja comienza en 3.000 dólares.



También cuenta con la tarjeta de registro de motocicleta que recibió días después de adquirir la Indian Chief en 1953, cuya oferta principal inicia en 100 dólares, así como una foto suya firmada a Deacy con la inscripción "mamá", que comienza su venta con 7.500 dólares.



Asimismo, la colección incluye dos cartas escritas a mano por el actor en las que narra momentos íntimos de su vida. En ellas describe a Deacy la ansiedad que le provocó el rodaje de la película "East of Eden", detalles de su difícil relación con su familia, e inseguridades sobre su físico, como los dos dientes delanteros falsos que tenía, así como su decisión de dejar de fumar y beber.



(Le puede interesar: El precio de locos que alcanzó un cuadro de Basquiat en Nueva York)



Otros objetos que componen la subasta son algunos galardones otorgados al actor, un sobre con las llaves de su apartamento de Nueva York, su tarjeta como miembro temporal de la Federación Americana de Artistas de Radio y Televisión, al igual que telegramas y fotografías. La subasta se llevará a cabo en línea y terminará el 25 de mayo.



EFE