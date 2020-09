600.000 dólares por la corona de plástico de Notorious B.I.G

La icónica pieza formaba parte de la primera gran subasta de objetos relacionados con el hip hop organizada en una de las principales casas neoyorquinas, que Sotheby's llevó a cabo en la noche del martes. La corona, que tenía un precio estimado de entre 200.000 y 300.000 dólares, recaudó finalmente 594.750 dólares.







La pieza fue uno de los elementos centrales de la última sesión de fotos del rapero, bautizada como “King of New York” y que tuvo lugar tres días antes de su muerte en un tiroteo en Los Ángeles en 1997. Hasta el momento, el objeto había permanecido desde la sesión fotográfica en manos del fotógrafo Barron Claiborne, y junto a la corona, que en su interior lleva la firma tanto de Notorius como de Claiborne, se vendió un lote de tres fotos de "King of New York" firmadas por el autor de las instantáneas.

"Después de 23 años en mis manos, estoy muy emocionado de compartir esta icónica pieza de la historia del hip hop con el público", dijo a Sotheby's Claiborne. "Con los eventos trágicos que tuvieron lugar sólo días después de la sesión de fotos, la imagen de Notorius B.I.G con la corona se convirtió en mucho más que un retrato", aseveró.







Según la casa de subastas, cinco personas compitieron por la pieza durante más de 7 minutos, disparando el precio de la corona hasta triplicar la estimación mínima inicial. “Estamos entusiasmados con el resultado de la histórica subasta de hip hop en Nueva York, el lugar de nacimiento del hip hop”, señaló en un comunicado Cassandra Hatton, vicepresidenta y especialista del departamento de Libros y Manuscritos de Sotheby’s.

El rapero Notorious B.I.G. se tomó esta foto tres días antes de morir en un tiroteo. Foto: Efe

Junto a la corona de “Biggie”, uno de los raperos clave de la década de los años 90, se subastaron otros objetos de la historia del hip hop que recaudaron un total de unos 2 millones de dólares. La subasta incluyó joyas, arte, ropa e incluso un lote de 22 cartas de amor escritas por un Tupac Shakur de 16 años a Kathy Loy, una de sus compañeras de la escuela de secundaria en Baltimore (EE. UU.) Parte de los beneficios obtenidos en la venta irán a parar a la Fundación de la Biblioteca Pública de Queens y a sus programas de apoyo al hip hop.

