Steve Jobs, Jeff Bezos y otros famosos que han sido adoptados

Mike Blake / Reuters

La campeona olímpica de gimnasia Simone Biles tuvo una infancia difícil, pues su madre biológica cayó en las drogas y el alcoholismo. A sus tres años, Simone y sus tres hermanos vivieron en un hogar sustituto. Después de unos meses, su abuelo materno, Ron Biles, los adoptó y se los llevó a Texas donde vivía con su segunda esposa, Nellie. “El día en que supe que íbamos a ser adoptados por nuestros padres (Ron y Nellie), fue como si la vida me sacara un gran peso de encima. Ya no tenía que sentir ansiedad, porque ya tenía un hogar. Podía confiar en ellos para cuidarme y guiarme. Esa estabilidad fue muy importante. Sin mi adopción, no sé qué habría sido de mí", afirmó Biles.