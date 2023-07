El hecho noticioso es innegable: Sound of Freedom (Sonido de libertad) es una de las películas más importantes del momento, rompiendo todas las previsiones posibles.



Sin hacer parte de un gran estudio cinematográfico es un fenómeno taquillero en Estados Unidos. La película ya logró los 100 millones de dólares de recaudación y, según el reconocido sitio web Box Office Mojo, Sound of Freedom superó a Indiana Jones: Dial of Destiny en el día de su estreno.

La producción fue grabada entre Bogotá, Cartagena, Santa Marta y Estados Unidos, cuenta (aunque se toma licencias, según críticos) la historia de Kelly Johana Suárez, exreina de belleza, que en 2014 fue arrestada por tráfico sexual de menores y de Tim Ballard, el exagente de la DEA que ayudó a capturarla y a desarticular esa red delincuencial.

Sound of Freedom no ha estado exenta de polémicas. Quienes están detrás del filme (Jim Caviezel, protagonista, y Ballard, el exagente estadounidense que jugó un papel importante en el operativo, tienen posturas radicales en cuanto a temas religiosos y políticos.

El viernes Cinemark confirmó el estreno de la película en Colombia para el próximo 31 de agosto y ya comenzó la preventa de boletas.

Pero en medio de todos los titulares que ha generado la cinta está la actriz Cristal Aparicio, cucuteña, que tenía 11 años cuando protagonizó la película. La actriz, próxima a cumplir 17 años (30 de julio), esperó todo este tiempo sin saber si la película se estrenaría. Ahora, con asombro, asiste al éxito de la cinta que protagonizó.

¿Cómo fue trabajar en una superproducción de Hollywood?

La película se grabó hace cinco años y en ese momento yo no sabía muy bien con quién estaba grabando, con quién estaba compartiendo. Tenía 11 años y no tenía mucho conocimiento de grandes actores o de empresas del cine. Cuando me enteré de que iba a grabar con Caviezel (Jim) solo pensé: ‘wow, esta persona tiene mucha experiencia, puedo aprender mucho de él’.

¿Ya había hecho cine en ese entonces?

Sound of Freedom fue la primera película que rodé. Conocí un montón de lugares, viajé por primera vez en avión, me encontré con personas increíbles, aprendí un montón de la producción, de los actores que me acompañaban. Y también aprendí mucho más sobre el tema de trata de niños, ya que teníamos psicólogos y nos hablaban continuamente sobre el tema.

Cristal Aparicio nació el 30 de julio de 2006. Foto: FOTO: CORTESÍA Zarate Films

¿Entendía que la película trataba un tema delicado?

Cuando hicimos el casting nos comentaron que la película iba a tratar temas difíciles. Desde el principio nos dijeron que los niños iban a tener un acompañamiento de psicólogos y de sus padres, que siempre iban a estar con ellos. Me preguntaron si me sentía cómoda con el tema que se iba a tratar y me dijeron que si no era así, lo dijera. Nunca me sentí incómoda porque desde el principio sentí que, a través de mí, muchas personas podrían entender y comprender y saber lo que está pasando con muchos niños, no solo en Colombia sino en todo el mundo. Me hizo muy feliz saber que iba a poner un granito de arena, que iba a poder ayudar a compartir el mensaje. Fue un tema difícil, pero creo que lo tomamos muy bien.

Usted rodó la película hace cinco años, pero no se estrenó. Un día, de repente, está en los cines, es una de las películas del momento y usted no la ha visto, ¿qué pasó?

Yo nunca tuve mucha información. Soy menor de edad y siempre estuve muy al margen de esos temas. Dos años después de rodar la película me llamaron para hacer unas voces, para cambiar algunas líneas y ahí me comentaron un poco de cómo iba la situación. Una semana antes del estreno en Estados Unidos (el 4 de julio pasado), nos avisaron. Me dijeron que iba a aparecer en vallas publicitarias. Hace unos días me llamaron para invitarme a la premier de México, el 31 de agosto. Yo entiendo toda la situación y me hace muy feliz que la película ya se haya estrenado.

¿No es extraño ser la protagonista de la película de la que todo el mundo habla, pero que usted no ha visto?

Mira, he recibido muchos y muy lindos mensajes. Como todo en el mundo y con todo hay diferentes opiniones. He recibido mensajes de gente felicitándome por mi trabajo. Así no haya visto aún la película, gracias a todos los mensajes que he recibido siento que hice un buen trabajo. Siento que el mensaje llegó. Espero verla pronto y espero que quienes no la hayan visto, la vean.

La película ha generado una gran una polémica: que la historia no es ciento por ciento verídica, que quienes están detrás tienen posturas extremas y varias otras cosas. Durante la grabación, ¿el foco estuvo puesto en la historia de los niños?

Mucha gente debe tener esa duda, así que te voy a contar un poco de lo que yo viví rodando la película. La película inicialmente iba hacia la historia de Tim Ballard, que es el detective que ayudó a estos niños. Nosotros siempre supimos que era un caso de la vida real y que lo íbamos a transformar en una película. Yo creo que la idea era rodar la película, hacer que el caso se diera a conocer y transmitir el mensaje de la película y ese mensaje es que no debe haber trata de niños.

¿Cómo ve esa polémica?

Yo creo que siempre va a haber dos opiniones totalmente diferentes y es aceptable, porque no todos pensamos igual. No te voy a mentir, ha sido muy abrumador para mí ver cómo se están llenando las salas. Esperemos que la película se siga conociendo. La gente aquí en Colombia está muy feliz, muy emocionada, todo el mundo quiere verla. Siento que han pasado muchas cosas, pero gracias a esas cosas estoy aquí hoy en día. Gracias a todo eso y gracias a todos los sacrificios que ha hecho también mi familia.

¿Qué dice su familia de todo esto?

Soy cucuteña. Mucha gente de Cúcuta me ha escrito para decirme que están muy orgullosos de mí. En cuanto a mi familia, están felices de mi trabajo, de lo que yo quiero ser. Y en cuanto a la polémica, mi familia lo ha tomado muy bien. Obviamente para ellos es un poco fuerte. La gente me agradece por compartir la historia y por tener la valentía de hablar de un tema tan difícil.

¿Qué significó esta película cuando la grabó y qué significa ahora?

Cuando grabé esta película, para mí era un sueño, pero yo en ese tiempo tenía 11 añitos. No tenía tanta experiencia y me ponía muy nerviosa. Fue mi primera película, fue mi sueño y ver que se cumplió tal como quería es increíble. Además, saber que interpreté un personaje tan importante como Rocío tiene un gran significado. Creo que cumplí con mi misión, que era compartir el mensaje y hacer que la gente se enterara de todo lo que pasa con los niños.

¿Qué ha pasado en su carrera en estos casi seis años?

Yo seguí con mi carrera de actriz. He hecho muchas producciones. Ya he grabado cuatro películas, hice una para Corea del Sur, en la cual tuve la oportunidad de viajar y conocer. Hice una que se llama Alix, que la acabo de protagonizar, que está inspirada en Alicia en el País de las Maravillas. Hice muchas telenovelas para Colombia. Hice también series para Netflix. El amor hacia el arte y hacia la actuación sigue estando aquí. En este momento estoy grabando una producción muy importante y aunque no puedo dar detalles, puedo decir que me hace muy feliz. Desde que se estrenó esta película, he recibido mucho apoyo. No me esperaba tantos mensajes, tantas opiniones y sí ha sido un poco abrumador para mí, no te voy a mentir.

¿Ha recibido algún mensaje que le haya llamado la atención?

Recibí un mensaje que me dejó un poco triste. Una chica me escribió un mensaje superlindo en el que me daba las gracias por hacer la película. Me contaba que ella había pasado por casi la misma historia y que le daba mucho sentimiento que yo estuviera poniendo una luz sobre las cosas que están pasando, porque no mucha gente le presta atención a ese tema.

ÚRSULA LEVY

Para EL TIEMPO

En Twitter: @Uschilevy

Timothy Ballard, el héroe detrás de la lucha contra el tráfico de menores

Timothy Ballard fundó la ONG Operation Underground Railroad. Foto:

Una despedida de soltero para un pedófilo millonario estadounidense en Cartagena. Esa fue la trama de la operación que en 2014 permitió la desarticulación de una red de colombianos y extranjeros que ofrecía servicios sexuales de menores.



La historia de ese operativo y del hombre que colaboró con las autoridades para recuperar a 17 menores víctimas de explotación sexual, Timothy Ballard, es la trama de Sound of Freedom.



Ballard, un estadounidense y exagente de la CIA, trabajó durante 12 años en operaciones encubiertas y es fundador y CEO de la organización Operation Underground Railroad (OUR), enfocada en combatir el tráfico de niños y el turismo sexual con menores.



Ballard había renunciado a su trabajo con el Gobierno estadounidense el 10 de diciembre de 2013 y desde entonces se ha dedicado a rescatar a niños del turismo sexual tanto en su país como en el extranjero.



Para la operación en Colombia, el exagente convocó a voluntarios estadounidenses, entre ellos Laurie Holden, actriz de la serie The Walking Dead. Ballard, Holden y otras personas montaron una falsa despedida de soltero con extranjeros a la que llegarían, luego de una negociación con un proxeneta, al menos 25 menores. La misión de Ballard fue hacer el contacto y pagar el dinero –cerca de tres mil dólares–. La de Holden,hacerse pasar por empleada del ICBF.



Durante la operación fue detenida la exreina de belleza popularde Cartagena Kelly Johana Suárez, en ese entonces de 22 años. Suárez fue arrestada con otras 5 personas, entre ellas el estadounidense Marcus Bronschidle. La red operaba en Cartagena, Armenia y Medellín.

Trata de niños, fenómeno que aún preocupa

De acuerdo con cifras entregadas por la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, en lo corrido de este año se han reportado 15 casos de trata de personas en los que los afectados son menores de edad; así mismo se han realizado 24 capturas por este delito y se tienen proyectadas varias operaciones para contrarrestar este flagelo.



Por otro lado, se han realizado 118 capturas por delitos de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. La Policía Nacional este año ha realizado 2.992 capturas por delitos relacionados con violencia sexual. Por otro lado, la institución adelanta el programa ‘Abre tus ojos’, desplegado a través de los 54 Grupos de Protección a la Infancia y Adolescencia para prevenir casos de trata y tráfico de menores de edad en 47 municipios priorizados.



Estas acciones dieron como resultado una reducción del 34 por ciento en delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales en 43 poblaciones. También se logró en 31 municipios una reducción de 32 por ciento en violencia intrafamiliar.

