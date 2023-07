La actriz barranquillera Sofía Vergara celebró con una foto en vestido de baño, durante sus vacaciones en Italia, la noticia que recibió que alcanzó los 30 millones de seguidores en su red social de Instagram."¡¡30.000.000 seguidores!! ❤️❤️¡Gracias a todos! ¡Gracias por estar siempre ahí para mí! Gracias por siempre apoyarme en todo lo que hago!! Besos de Italia", anotó la actriz en su cuenta.

El mensaje está acompañado de dos fotos. En una de ellas se aprecia a Vergara con un traje de baño de una pieza verde neón mientras posaba en un balcón con vista al océano. En otra de las fotos, Vergada luce un vestido de verano amarillo, junto a una escultura en piedra.



(Lea además: La lujosa mansión de Sofía Vergara que vale cerca de 26 millones de dólares)



Como ya es tradición, la actriz suele celebrar su cumpleaños, cada 10 de julio, con algún viaje, rodeada de sus amigos y familiares más cercanos. En esta oportunidad, para su cumpleaños número 51, Vergara se fue a las hermosas playas de Italia.



Hace poco, cuando aún contaba con 29 millones de seguidores en Instagram, la actriz puso una foto de ella sin maquillaje, que fue un aplaudida por los seguidores. También suele contar en esta red como es su fuerte rutina de ejercicios.



"¡Lo mío es el verano!", escribió Vergara en la publicación en la que se le ve posando para la cámara con un bronceado parejo, un bikini negro, el pelo suelto y un rostro casi libre de maquillaje, a excepción de la pestañina y el labial que ligeramente sobresalen en su look natural.



(Le puede interesar: Así inició la historia de amor entre Sofía Vergara y Joe Manganiello)



La actriz, quien ha dejado en alto sus dotes como actriz gracias a su participación en programas como 'Modern Family', 'America's Got Talent' y 'Amas de casa desesperadas', no hizo más que recibir comentarios positivos y halagos por parte de sus fanáticos, quienes siguen de cerca su vida cotidiana y sus proyectos profesionales en las plataformas digitales.