Sofía Estrada, la hija de Paola Turbay que quiere ser DJ

Instagram: @sofiaestradaturbay

Sofía confesó en el programa de televisión ‘Lo sé todo’, de Canal 1, que su estancia en Nueva York le permitió acercarse al ámbito musical: conoció parte de los sonidos electrónicos y las bases para ejercer como DJ. “En enero dije ‘No más, no me voy a quedar con las ganas’. Ahorré, me compré el mixer –la consola- y dije que iba a aprender sola”, relató Estrada.