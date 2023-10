El menú del Sofa 2023: la feria donde la fantasía se hace realidad.

Como antesala de las celebraciones de Halloween, el Sofa –Salón del Ocio y la Fantasía– se ha convertido en uno de los eventos más esperados de octubre en Bogotá. Es la feria en la que todo el que quiera puede lucir su creatividad en materia de cosplay (caracterización de personajes de ficción) podrá mostrarlas con solo caminar por sus pabellones y stands.

Es como si Corferias se convirtiera en una pasarela para ver los mejores trajes de superhéroes o de personajes de manga y animé o de cualquier tipo de universo cinematográfico de moda.

Si alguien se esmera lo suficiente en su cosplay, podrá hasta vivir los 15 minutos de fama que llevan a los demás asistentes a tomarse fotos a su lado.



Esta es parte de la emoción del Sofa. Pero no la única. El Ocio y la Fantasía que le dan su nombre no parecen tener límites. Abarca tanto que se pueden encontrar allí desde mundos enteros de carros hechos a escala (Hot Wheels tiene su espacio), para deleite de coleccionistas, hasta un espacio destinado a la cultura medieval europea.



Este último, espacio de la comunidad Pedragon, cuya afición es la reconstrucción histórica del Medioevo, temática que trabaja desde el 2010, y que en el Sofa ya es una de las muestras esperadas. La Edad Media no solo está presente en la recreación de los trajes de época, sino en las armas de su tiempo, las estrategias de guerra y hasta los sabores. La exposición dedicada a ella abarca enseñanza de artes manuales como carpintería, herrería, pintura, dibujo, danzas, música y otras expresiones.

Menú para gamers en el Sofa

Y con solo avanzar dentro de los pabellones se puede llegar a las experiencias tecnológicas y virtuales, agrupadas bajo el nombre de Beta Fest, centrada en el desarrollo de videojuegos.



En la feria se reunirán más de una veintena de organizaciones de este tipo, que ofrecerán diversas experiencias virtuales para gamers. El mundo de los videojuegos crece constantemente, y el Sofa será la oportunidad de probar las novedades y actualizaciones de todo tipo de aventuras. Estas pueden ser: defender un tesoro, ser un espía que necesita un valioso maletín, salvar la Tierra en tiempos antiguos o incursionar en videojuegos con temáticas más locales, como Nova Mundi, en el que los indígenas muiscas luchan contra la invasión (este fue premiado en el 2019), o Hizca, el juego que, a la vez, crea conciencia sobre el cuidado de los páramos, diseñado por el semillero de investigación en diseño de videojuegos de la Universidad Javeriana.



Otro, el Kumu: Ancestral Apothecary, convierte al usuario en un chamán que cura enfermedades en tribus amazónicas (este proyecto también fue premiado por Colombia en el Game Jam Plus).

Diferentes exposiciones hacen parte del Sofa. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

K-pop, animé y superhéroes

Por otro lado estarán las pasarelas de cosplay, una sección de circo contemporáneo, una selección de cortometrajes, a cargo de Bogoshorts; un espacio dedicado a la cultura surcoreana (k-pop, k-dramas y clases de danza), otra sección dedicada al manga y animé, a cargo de Crunchyroll, organización especializada en crear experiencias en torno al animé. Esta vez invitó al actor de doblaje japonés Yuki Kaji, que estará presente en las actividades hoy y mañana.



En otro “universo” de los que conviven en la feria, habrá una exposición centrada en los héroes y villanos del cómic y un apartado especial para exaltar la figura de Superman, un personaje que este año celebró sus 85 años, contados desde el momento en que hizo su aparición como héroe de historietas.



Todo esto estará en el amplio espacio de Corferias, con 22 pabellones, en un área de 57.000 metros cuadrados, dispuestos para dar rienda suelta a la diversión.

El Sofa: ¿Dónde y cuándo será y cuánto costará?

Sofa. Salón del Ocio y la Fantasía.

Corferias: 12 al 16 de octubre.

El evento tuvo diferentes etapas de preventa. Los precios de las boletas a partir del 12 de octubre son los siguientes.

Boletas: 12 y 13 de octubre: 22.000 pesos. 14 y 15: 27.000 pesos.. Pase Full Pass: 103.000 pesos.. www.enelsofa.com

