Noel Schajris conquistó el mundo de la música hace dos décadas con el dúo Sin Bandera, junto al mexicano Leonel García. Desde entonces ha tenido una carrera prolífica como compositor y cantautor solista. Schajris ha vendido más de 25 millones de discos, supera los 800.000 seguidores en la plataforma de Spotify y sus redes sociales reúnen a más de 9,5 millones de seguidores.



El cantautor argentino nacionalizado mexicano y radicado en Los Ángeles ha grabado duetos con estrellas de la música en inglés y en español: John Legend, Alejandro Sanz, Alejandro Fernández, Maluma y Camila Cabello hacen parte de esa lista.



El artista pasa por uno de los momentos más importantes de su carrera: el 30 de mayo la Academia Latina de Grabación le hizo un homenaje llamado ‘Una velada junto a Noel Schajris’, y hace poco lanzó una tienda digital propia de venta de música y videos llamada NS MUSIC dentro noelschajris.fan, su fanpage.

En el marco del lanzamiento del tema #Siemprelosupe y de la gira ‘Sin Bandera 20 años’, que lo trajo a Bogotá y Medellín a comienzos de junio, conversamos con él sobre su reciente producción y otros temas.

¿Qué significa esta nueva producción para usted?



De mi vida profesional, este es el disco más de cantautor, más de artista, más de músico, porque toco instrumentos en todas las canciones, porque cumplió el sueño de tocar el piano al mismo tiempo que las cuerdas, en vivo, en un estudio . Nunca lo había hecho de esa manera. Fue mágico, fue increíble, fue maravilloso.

‘#SiempreLoSupe’ es un título curioso ¿De dónde salió?

Me encanta el título, siento que usar el hashtag lo hace actual, aparte es algo con lo que siempre bromeamos con mis amigos: hashtagyatúsabes, hashtagsiempresupe, hashtagnomolesten. Es como una broma entre nosotros.

¿En qué momento supo que este disco iba a ser tan especial?

Siempre lo supe (risas). Y esto plantea una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que siempre hemos sabido o sabemos internamente? ¿Qué es eso que sabemos, aunque a veces nos hacemos los tontos? Siento que como seres humanos muchas veces sabemos cosas, las que nos hacen bien, sabemos qué es lo que queremos realmente, pero hay mucho ruido y distorsión y nos hacemos los tontos, pero realmente sabemos siempre los motivos.



Hablemos de esta idea de lanzar el disco y las canciones a través de una tienda digital propia.



Si repasamos la historia, el artista siempre ha salido perjudicado, pero también ha buscado formas de no serlo. Por ejemplo, Ray Charles. Charles fue alguien a quien yo admiré profundamente, un genio afroamericano, ciego, en los años cuarenta en Estados Unidos, en uno de los estados más racistas de Estados Unidos, que se convirtió en una leyenda mundial. Él sentó un precedente, fue dueño de sus másters en los años 40. Es mi ídolo. Es un genio. Prince intentó hacer lo mismo y le resultó muy difícil.

¿Qué pasa entre las disqueras y los artistas?

Históricamente, hay una relación tensa entre el sistema discográfico y el artista. No obstante, hay cosas que yo no puedo negar, cosas que me sirvieron a lo largo de mis 20 años y que, por supuesto, agradezco. Hay ciertas personas dentro del sistema que me caen increíble, a las que les tengo un aprecio maravilloso.

¿Qué pasa con las plataformas que ya existen?



Las plataformas convencionales nos dan una accesibilidad maravillosa a la música. En este momento puedo pensar en cualquier título, buscarlo en mi plataforma favorita y ¡pum! En un segundo tengo la canción que estoy buscando.

¿Y por qué crear una tienda digital nueva?



La accesibilidad de la tecnología es sensacional. Pero ¿qué pasa? O, mejor dicho, ¿qué pasó? La idea era que los músicos o que el artista o que aquel chico de 18 años que está arrancando tuviera esa accesibilidad para poder mostrar su arte y empezar a generar un grupo de fans que cada vez se aumentara; la idea era que asi pudiera empezar a tener una vida en la musica, que pudiera tener un retorno lo suficientemente adecuado como para poder vivir de su arte. Sobre todo, cuando estamos en una generación para la que ya no es tan fácil ir a tocar al bar de la esquina.

Pero muchos jóvenes se han dado a conocer gracias al avance de lo digital.

Hoy los jóvenes la tienen dificilísima para poder vivir de la música, porque no hay tantos espacios. Está esta belleza de la tecnología, pero el retorno es muy pequeño y el artista no puede generar una vida con su arte. Es complicado. Yo estoy aconsejándoles a todos que tengan su propio espacio donde puedan volver a vender sus discos, volver a vender desde la independencia, volver a vender un disco digital, un disco físico y, por supuesto, hacer uso de esa tecnología y esa gran accesibilidad de la cual sigo haciendo uso.



¿Su plataforma cancelaría a los demás?



Tengo más de un millón de seguidores en mi cuenta de Spotify y esa plataforma es una maravilla. Una cosa no cancela a la otra. Quiero que los artistas sepan que pueden tener las dos cosas: el streaming y el disco digital. Puedes volver a ser dueño de tu música con un disco digital.

Volvió a Medellín y Bogotá con Sin Bandera con el concierto de los 20 años del dúo. ¿Qué siente hoy cantando canciones que escribió hace tanto tiempo, en un momento de su vida tan distinta?



Las sigo viviendo con mucha emoción. El 95 por ciento de lo que me escribió sigue representando. Me siento orgulloso y me siento feliz. Hay un cinco por ciento que pienso que podría cantarlo mejor hoy, o podría escribirle una mejor letra ahora, pero en términos generales me genera orgullo lo hecho.

¿Le gusta escuchar su música 'vieja'?



No soy de escuchar mi música, no soy de clavarme escuchando lo que he hecho. Detesto ver mis videos, no me gusta verme, no me gusta escucharme. A veces, por ejemplo, llego a un restaurante y es muy típico que te hagan el honor y la belleza de poner tu música porque estás, y se sienten felices de que estás ahí. Pero es lo peor que me pueden hacer, soy muy crítico conmigo mismo.

La música latina está pasando por un gran momento a nivel mundial, pero todos los representantes parecen ser del género urbano ¿Cómo ve el tema de lo que está pasando con la música en español en el mundo?

Bueno, sabemos que quien está más arriba es Bad Bunny y está ahí porque se lo merece y aprovecho para agradecerle públicamente que nos menciona en una de sus canciones, menciona a Sin bandera. A mí, particularmente, Bad Bunny es de lo que más me gusta de ese género. Es una realidad que sigo siendo fan de otro tipo de cosas. A mí me eriza la piel un bolero, me eriza la piel Gracias a la vida de Violeta Parra.

¿Pero está de acuerdo en que es un momento importante para la música hispana?

Creo que es importante aplaudir lo que está pasando con la música latina en el mundo. Y es cuestión de que aprovechemos esa ventana para decir “miren a Carlos Gardel, escuchen a Javier Solís, escuchen a Mercedes Sosa, escuchen a Violeta Parra, miren qué interesante esto de Perú, escuchen este vallenato”. O sea, hay tantas cosas, tantas cosas interesantes y depende de nosotros meter más cositas en esa ventana que se abrió.

¿Cómo describiría este momento de su vida artística?

Es un momento de investigación y libertad total, de cero temor. En mi disco hay canciones de ocho minutos y medio. Esto es lo que salió y la manera en la que salió y voy a motivar a todos los artistas jóvenes a que lo hagan dentro de sus posibilidades. Volver a vender un disco, vendamos un disco. Está lindo el streaming, pero si queremos que toda esta generación de chicos pueda tener una vida en la música, ayudémoslos.

ÚRSULA LEVY

Para EL TIEMPO

En Twitter: @Uschimusic