Silvestre Dangond habló sobre su adicción al alcohol y cómo la superó

El cantante de vallenato Silvestre Dangond hizo unas duras revelaciones sobre su pasado, cuando se trasladó a vivir a Miami, pero seguía viajando a Colombia para dar conciertos los fines de semana.



En el podcast de Dímelo King, el cantante habló sobre curiosidades de su vida y su carrera, pero lo que más impactó fue el momento cuando habló del problema grave que tuvo con el alcohol.



El intérperte de Cásate conmigo y Materialista contó que por motivos de seguridad debió salir del país con su esposa e hijos. Ya en Miami y con varios compromisos ya adquiridos tenía que viajar al país para cumplir con sus presentaciones. "Si tenía concierto, viernes, sábado y domingo, y me quedaba lunes y martes para pasar el guayabo, y mi esposa y mis hijos, allá solos", recordó.

Afectado por el consumo de alcohol, fue su esposa quien le recomendó ingresar a un centro de rehabillitación. "Yo le digo: ‘Sí, me voy (fue un enero)’, acepto que estoy mal. Cuando me levanté un día y le dije: ‘¿sabes qué?, yo no voy para ningún centro, voy a hacer esta vaina yo’, y así fue”, contó.



Así empezó el proceso de desintoxicación por cuenta propia. "Me acuerdo que me fui a tocar a Ocaña y eso daba vueltas en la cama, vomitaba, sudaba y ahí comencé: ‘No tomo, no tomo, no tomo’. El mismo cuerpo me pedía", contaba Dangond.

Después de consultar con un médico en Barranquilla, que le formuló unos sueros para eliminar más rápido el alcohol, hizo conciencia del cambio que debía tener. "Debía dedicarle más tiempo a la familia, ahí comenzó otro rumbo. Ahí se comenzó a ver otro Silvestre”.

Walter Kolm, Silvestre Dangond y Andrés Castro. Foto: Anita Tillero. Cortesía Paola España Comunicaciones

Recientemente, Silvestre Dangond obtuvo dos nominaciones en los premios Grammy Latino, en las categorías de cumbia / vallenato por Leandro Díaz Special Edition (banda sonora de la telenovela sobre el juglar) y en mejor álbum tropical contemporáneo, por Intruso. Y pronto presentará un nuevo álbum que llevará por título Ta malo.



También se conoció que Walter Kolm, de WK Entertainment , y la empresa Hits Don’t Lie, de Andrés Castro, tomarán el manejo global de su carrera.

