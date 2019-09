'Shark Tank' vuelve con nuevas inversiones al emprendimiento del país

El reality de negocios ha tenido una gran acogida no solo en Colombia, sino en América Latina llegando a más de 17 países de la región. Se presenta como una alternativa a los emprendedores colombianos, de todo tipo de empresas, ropa, calzado, comida, tecnología entre otros, que buscan inversión para sacar adelante sus proyectos. La temporada pasada el 30 por ciento de las empresas que se presentaron lograron conseguir patrocinio.

El tiempo hablo con cinco 'tiburones' de la industria que estarán en el programa buscando oportunidades, Mauricio Hoyos, Andrea Arnau, Samy Bessudo, Alejandra Torres y Ricardo Leyva, para conocer su experiencia al interior del programa y algunos detalles de la nueva temporada.



Mauricio Hoyos opina que “Para nosotros es una experiencia gratificante, porque es poder invertir y darle el impulso a una idea que puede convertirse en una gran compañía, que sea motor de la economía, que genere empleo, que impacte a las personas y en términos generales a nuestro país”



Alejandra Torres añade que “no son solo las mejores empresas del mundo sino para el mundo” y que como mujer “es una oportunidad para impulsar el emprendimiento femenino que resulta ser muy bajo aun comparado con el emprendimiento de los hombres”.



Para los tiburones, esta experiencia les ha permitido llevar su labor a otro formato, la televisión, y les ha puesto retos importantes como tomar decisiones en tiempo real.

“El formato ayuda a que uno lo haga de forma más natural, al comienzo uno puede tener una pequeña duda, con el tema de la cámara y el manejo, pero en realidad es un vivencia real de un pitch de inversión, eso nos facilitó mucho estar más tranquilo y evidentemente desde el primer capítulo a hoy tienes un poquito más de cancha, casi que la cámara se desaparece” comenta Leyva.

El formato televisivo para ellos fue una oportunidad que les permitió “ampliar las fronteras, por ejemplo, un caso muy puntual, fue que recibí una llamada de un muchacho que quería dar a conocer su emprendimiento” manifiesta Bessudo. Oportunidades que antes de estar en el programa no eran muy frecuentes ni para ellos ni para los emprendedores..



Los inversionistas creen que Colombia es un buen país para invertir, no solo porque las personas son creativas sino porque es un país trabajador.



Hacen recomendaciones para que los emprendedores puedan lograr consolidar sus proyectos como Andrea Arnau que dice “cuando vayan a levantar dinero tengan muy claro para que lo van a usar, cuales son las cosas específicas que van a lograr con ese capital, porque a veces tiene un negocio muy atractivo pero no tiene claros los objetivos”.

