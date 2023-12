Shannen Doherty se enteró de infidelidad de su marido antes de su cirugía del cerebro

Shannen Doherty, la actriz de las populares series 'Charmed' y 'Beverly Hills, 90210', se ha convertido en un símbolo por su lucha contra el cáncer. Su drama empezó en 2015, cuando le diagnosticaron cáncer de mama, que a principios de este año hizo metástasis en el cerebro y y recientemente a sus huesos.

Pero el relato de la inolvidable Brenda Walsh de 'Clase de Beverly Hills' -como se conoció en Colombia 'Beverly Hills, 90210'- se torna más dramático. En un podcast que compartió en su cuenta de Instagram comentó los motivos de la separación de su esposo Kurt Iswarienko.



"Fui a la operación pronto por la mañana y cuando estaba a punto de empezar me enteré de que mi matrimonio estaba básicamente acabado, que mi marido me había estado siendo infiel durante dos años. Me sentí muy traicionada”, contó la actriz que fue operada en enero, en el hospital Cedars-Sinai de Los Angeles.

Después de 14 años de relación y 11 de matrimonio, Kurt Iswarienko y Shannen Doherty se separaron en abril pasado. “Tras 14 años juntos, si engañas, ¿no se merece la otra persona toda la verdad sin importar el daño que pueda hacerle?”, comentó la actriz.



Este era el tercer matrimonio de Doherty. Previamente estuvo casada con el actor Ashley Hamilton (1993-1994) y el jugador de poker Rick Salomon (2002 hasta 2003).

