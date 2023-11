Shannen Doherty revela que cáncer cerebral hizo metástasis en los huesos

Shannen Doherty, la actriz de las populares series estadounidenses 'Charmed' y 'Beverly Hills, 90210', publicó hace unos meses en sus redes sociales una noticia que conmocionó a sus seguidores y al mundo del espectáculo. De acuerdo con un emotivo video publicado en Instagram, su cáncer de mama, que le diagnosticaron por primera vez en 2015, se expandió a su cerebro.



"Aún no he terminado de vivir. No me quiero morir". Con esta frase contundente que le da a la revista especializada en farándula 'People', la actriz reveló que ya el cáncer se ha extendido también a los huesos.

"Cuando te preguntas: ‘¿Por qué yo? ¿Por qué tengo cáncer’; y después: ‘¿Por qué ha vuelto mi cáncer? ¿Por qué estoy en fase cuatro’?... Eso te hace mirar por un propósito mayor en la vida", cuenta en uno de los apartes de la entrevista la actriz.



En su aparición anterior, en junio pasado, en sus redes, la actriz de 52 años aparecía sometiéndose a un tratamiento con radiación. Tal como lo mandan las indicaciones médicas, el proceso implica que los pacientes usen una máscara que mantiene la cabeza inmóvil durante el tratamiento para que los láseres puedan golpear el tumor con la mayor precisión posible.



"El 12 de enero tuvo lugar la primera ronda de radiación. Mi miedo es obvio. Soy extremadamente claustrofóbica y estaba pasando por mucho en mi vida", explicó de manera adicional, en ese momento.



La noticia llega tan solo unos meses después de que se conociera que su matrimonio con el fotógrafo Kurt Iswarienko había terminado definitivamente. Según le dijo su representante a la agencia de noticias Associated Press, la actriz no quería separarse. No obstante, las diferencias entre los dos hizo que fuera algo inevitable. "Desafortunadamente, sintió que no le quedaba otra opción", explicó el portavoz.



Cabe resaltar que Doherty ha luchado contra el cáncer durante ocho años. Le diagnosticaron cáncer de mama por primera vez en 2015, después de que dice que su perro Bowie comenzó a "olfatear obsesivamente" su costado. Por otro lado, para 2016, el cáncer se había extendido a sus ganglios linfáticos y tuvo que someterse a más sesiones de quimioterapia.