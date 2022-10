El último fin de semana, Milán, el hijo de nueve años de Shakira y Girard Piqué, jugó un partido de béisbol en Barcelona. Sus padres se sentaron en lados opuestos. No se hablaron ni se miraron. Pero Shakira pareció que le enviaba un mensaje a su exesposo. Llevaba un letrero en inglés pegado a su chaqueta en el que decía: ‘keep back’, cuya traducción es “quédate lejos”. Parecía, también, un mensaje a la administración del Estado y a la justicia española, que no ha cesado de perseguirla desde 2021.

Por eso, expresó hace algunos días que “jamás se había encontrado una persecución con tal falta de razonabilidad y tan encarnizada por parte del fisco”. El partido de béisbol fue al día siguiente de que la Fiscalía formalizara la acusación contra ella, por la que pide ocho años y dos meses de cárcel, así como el pago de una multa de 23,7 millones de euros. Coincidió con que una juez de Cataluña dictara auto de apertura de juicio oral contra la cantante. El auto judicial se produjo después de que hubieran fracasado las negociaciones entre Shakira y la Fiscalía para llegar a un acuerdo.

Duro, duro

A la cantante se le acusa de haber defraudado al fisco español por la suma de 14,5 millones de euros. La juez Ana Duro de primera instancia e instrucción número 1 de Esplugues no dudó en convocar a juicio. Sin embargo, no tomó medidas cautelares ni la envió provisionalmente a prisión.

Shakira conserva la libertad, pero también de forma provisional. Ahora será juzgada por la Audiencia de Barcelona, pues las penas previstas para los delitos de los que se le acusa son superiores a los cinco años de cárcel.

Según los abogados de la cantante, el auto de apertura de juicio oral es “un paso más” en cualquier proceso “habitual” de estas características y ha agregado que la situación no ha cambiado, ya que todo sigue “su curso normal”. Para la Fiscalía, Shakira empleó un entramado de sociedades, ubicadas en las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo, con el fin de ocultar sus ingresos y su patrimonio ante la Agencia Tributaria española y catalana.

Para la Fiscalía, Shakira empleó un entramado de sociedades en Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo, para ocultar sus ingresos y patrimonio ante la Agencia Tributaria.

Asesorada por despachos de abogados y contadores, en 2008, 2012 y 2013 la cantante llegó a acuerdos con las autoridades fiscales de Luxemburgo, los denominados Tax Ruling, “para fijar unas condiciones específicas y privilegiadas de tributación” en estos años, según el Ministerio Público. Tales acuerdos generaron una “mínima tributación fiscal” del 2 % de la renta bruta generada, con lo cual transfirió a sociedades de la cantante el mayor volumen de sus ingresos.

Se trata de delitos considerados graves por la legislación penal española. El hecho de ocultar ingresos en paraísos fiscales está, también, castigado socialmente. Los ciudadanos españoles son estrictos en el tema impositivo, pero también en el tema sentimental. No ven con buenos ojos el desenlace de la historia de amor entre la cantante y el futbolista Gerard Piqué.

La pareja se conoció en Madrid durante el festival Rock in Rio. Fue amor a primera vista. Acordaron que se verían en la final de fútbol de Suráfrica de 2010, donde Shakira cantaría el famoso Waka Waka. Desde 2011 bautizó al defensa como el ‘sol’ en las redes sociales. Al comenzar formalmente la relación se fueron a vivir al piso de soltero de Piqué en Barcelona y después a una mansión de tres pisos que mandaron construir en Esplugues de Llobregat. Se pasaron en 2012. Poco después, en 2013, en la clínica Teknon de la capital catalana, Shakira dio a luz al primer hijo: Milán Piqué.

Cuestión de números

Esos años, precisamente de 2012, 2013 y 2014, según la Agencia Tributaria y el Ministerio Público, Shakira habría dejado de ingresar a las arcas públicas 14,5 millones de euros. Ella explicó que comenzó a vivir en España en 2015. Las investigaciones de Hacienda y de la Fiscalía señalan que ella pasó en 2012 en España 242 días, 212 en 2013 y 243 en 2014.

Los números exceden el tope que evita que se paguen impuestos en España. La obligación de tributar se genera cuando se reside más de 183 días al año en territorio español. Para probarlo, la Agencia Tributaria y la Fiscalía han recurrido a imágenes de paparazis, han inspeccionado las redes sociales y han reunido testimonios de peluquerías y centros de estética. Una inspectora del ente estatal —equivalente a la Dian en Colombia— de nombre Susana, reconstruyó todos los pasos de Shakira durante los años cuestionados. Según ella, Shakira vivió en España durante esos años y no visitó las Bahamas, unas islas con las que la cantante no tiene “ningún lazo profesional, familiar, personal o social”.

Venía muchas veces por aquí en los años 2012, 2013 y 2014. Es una chica que siempre sonríe y se hacía fotos con los clientes.

Shakira visitaba centros de belleza y gimnasios, según lo demuestran sus pagos con tarjetas de crédito. “Venía muchas veces por aquí en los años 2012, 2013 y 2014. Es una chica que siempre sonríe y se hacía fotos con los clientes”, dijo un camarero que la conoció al equipo de investigación del canal de televisión La Sexta.

Shakira, por el contrario, aseguró que estaba residenciada en las islas caribeñas. Y sus abogados, por otra parte, argumentan que el dinero fue ganado en giras internacionales y por su participación en el programa The Voice, cuando no era residente fiscal en España.

La conclusión de sus abogados es que Shakira pasó menos de 183 días en esos años en territorio español. Pero no lo cree la Fiscalía, que pidió ocho años de prisión por seis delitos fiscales. Los seis delitos generan prisión por esos ocho años, a razón de un año y cuatro meses por cada infracción cometida. En España cada delito se toma por separado y como ninguno de ellos llega a los dos años, la cantante no iría a la cárcel.

La abogada Bárbara Royo, en declaraciones al diario El Confidencial expresó: “Ninguno de los delitos supera los dos años, por tanto, las condenas de los seis delitos se suspenderían y no entraría en prisión. Además, no tiene antecedentes ni es reo habitual y ya ha pagado 17 millones de euros. Todo eso hace casi imposible que ningún juez la mande a prisión, aunque la última decisión estará en sus manos”. Shakira pagó con anterioridad 17 millones para buscar un atenuante contra los delitos que se le imputan.

Si no resultara culpable, se le devolvería ese dinero. Y si la condenaran, tendría que pagar los siete millones que faltan del total de 23,7. “Entiendo que esa es la razón por la que los abogados de Shakira se están negando a pactar. No hay riesgo de que entre en prisión y pueden luchar su inocencia”, concluyó Bárbara Royo.

Entiendo que esa es la razón por la que los abogados de Shakira se están negando a pactar. No hay riesgo de que entre en prisión y pueden luchar su inocencia.

El proceso fiscal contra Shakira, el naufragio de su matrimonio y la enfermedad de su padre son una pesadilla, según lo ha manifestado. “A veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento. Pero no, es real”, dijo en una conversación con la revista Elle.

En la misma entrevista, expresó que “independientemente de cómo terminaron las cosas o cómo nos sentimos Gerard y yo como exparejas, él es el padre de mis hijos. Tenemos un trabajo que hacer para estos dos niños increíbles y tengo fe en que descubriremos qué es lo mejor para su futuro, sus propios sueños en la vida y cuál es la solución justa para todos”.

Como una paradoja de la vida, Piqué también ha tenido problemas con Hacienda. Le impuso hace un tiempo una multa de 2,1 millones de euros por usar una empresa para pagar supuestamente menos impuestos. Tras un largo litigio, el Tribunal Supremo le dio la razón y anuló la penalidad.

La música como refugio

Como mecanismo de defensa, Shakira se refugia en la música. “Lo más terapéutico ha sido la música”, expresa. Su éxito Te felicito, que canta junto a la pareja de Rosalía, Rauw Alejandro, fue una de las canciones más escuchadas en España durante el verano. Para algunos, la canción contiene referencias a los motivos de la separación de Piqué con versos como “me lo advirtieron, pero no hice caso, me di cuenta de que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso”. Y también desde la música le llegó otra recompensa. Hips Don’ Lie alcanzó la cifra de mil millones de reproducciones en Spotify.

Ante la justicia declararán cerca de cuarenta testigos. Unos a favor y otros en contra. El juicio se anuncia mediático y duro. Los juicios en esta materia han sido severos en España. Por el banquillo han pasado Messi y las investigaciones han llegado a indagar en los bolsillos de otras figuras como Radamel Falcao, Cristiano Ronaldo, Dani Alves, Xabi Alonso y Neymar. Desde hace poco tiempo, la Agencia Tributaria hurga entre los youtubers, como el Rubius, que han cambiado su residencia fiscal a Andorra, al igual que otros colegas suyos.

Los impuestos en España representan más del 20 por ciento de los ingresos totales del Estado en el caso de los particulares. Una quinta parte del presupuesto nacional. No se escapa a ellos. De ahí la persecución a los supuestos evasores. Los rodean. El Estado no desea que el fisco se resienta y no perdona a nadie, aunque muchos quisieran decirle “quédate lejos”.

Los grandes deudores fiscales de España



Por la alfombra roja de morosos que no pagan impuestos o los evaden han pasado las presentadoras de televisión Nuria Roca y Patricia Conde; la extenista Arantxa Sánchez Vicario; los futbolistas Cristiano Ronaldo y Leo Messi; el cantante Miguel Bosé, y los exjugadores del F. C. Barcelona Alex Song y Gabriel Milito. Y el más singular del conjunto es el político Rodrigo Rato, exvicepresidente del gobierno y quien, paradójicamente, fuera ministro de Economía.

AUTOR: JUANITA SAMPER OSPINA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO (MADRID)