"Mi queridísima amiga y compañera Shakira, soy Paquita la del Barrio" comienza el mensaje que la diva mexicana dejó por video en apoyo a la artista barranquillera tras la publicación de la canción de la colombiana en colaboración con el argentino Bizarrap.



"Por ahí supe que tuviste un problema con tu familia, yo estoy contigo porque soy mujer y si alguien en la vida sabe de estas cosas es tu amiga", continúa Francisca Viveros Barradas, el nombre de pila de la artista mexicana.



Esto surge después de que Shakira empezara a ser comparada con Paquita por la letra de la canción que lanzó en colaboración con el productor Bizarrap. Pieza musical en la que, sin mucho disimular, lanza ataques a su expareja Piqué y a Clara Chía, la nueva novia del español con quien él la engañó tras más de una década de relación y dos hijos de por medio.



La última sesión del productor argentino se ha vuelto tendencia en redes sociales y ha provocado la reacción de varias personas, unas que apoyan a Shakira afirmando que la canción es una buena manera de dejar salir la rabia por la infidelidad de su pareja, y otras que dicen que es una mala forma de enfrentar una separación de una relación tan larga y de conocimiento público.



Como es usual en los temas virales, también surgieron memes a partir de este nuevo sencillo, uno de ellos muestra a Shakira convirtiéndose en Pauqita La Del Barrio una cantante que es reconocida por hacer 'tiraderas' en las que muestra abiertamente su molestia por las traiciones que ha sufrido.



Paquita envió un mensaje de apoyo a Shakira deseándole ánimos y recomendándole apoyarse en sus hijos. "Es muy bonito el trabajo de nosotras, así que no te me achicopales, échale ganas. Tienes por quien vivir, al igual que yo", dijo Paquita en el mensaje enviado a Shakira.



Para cerrar le dedicó 'Las rodillleras', una canción que se ajusta de manera particular a la situación que Shakira está viviendo.



Te burlaste de mi, te carcajeaste

Me trataste peor que a tus calzones

Pero ya me canse de aguantar

Y hoy te vas a chiflar mis humildes canciones



Y ahí te dejo el remedio milagroso

Te lo vas a poner por si algo te arde

Y ahí te dejo ese par de rodilleras

Sabes para que?, para que inques a tu madre

Mi madre me dio la vida pero el mensaje de Paquita la del barrio a Shakira, me dio ganas de vivirla.



Aquí te dejo un par de rodilleras para que hinques a tu madre, amo. pic.twitter.com/WxO1T3M05B — Lady Corrales (@SoyLadyCorrales) January 16, 2023

