Shakira enloquece las redes enseñando su nuevo 'look'

Hace días que la barranquillera no compartía un cambio de imagen tan impactante como el que publicó en las últimas horas en su Instagram.



“La idea era que me quedara más rosa, pero como se me acabó el rosa tuve que mezclarlo con otro producto que tenía por ahí y que era un poco más intenso", comenta Shakira en un video en el que reveló el nuevo color de su cabello.

Shakira, que cumplió 44 años el martes 2 de febrero, ha estado muy activa en sus redes sociales en las últimas semanas: junto con su esposo, Gerard Piqué está rifando una cena en Barcelona, envió un mensaje para evitar incendios en la Amazonia colombiana y vendió los derechos de su catálogo musical.



El video de su cambio de 'look' ya alcanza 12.500 comentario y 811.000 likes en Instagram.

Lo invitamos a leer otras noticias de Cultura

Test sobre Shakira! ¿Qué tanto sabe de la barranquillera?

Shakira vende los derechos de sus 145 canciones

Redacción Cultura

En Twitter: @CulturaET