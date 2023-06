En un juzgado en Barcelona Shakira habló de su vida en España. Fue el 6 de junio de 2019, en el marco de la querella judicial ante un presunto fraude de 14,5 millones de euros a la Hacienda del país, que sigue en curso.

Además de expresar las experiencias al estar en España y de ser madre, Shakira también reveló intimidades de su expareja Gerard Piqué, las exigencias de su agenda como superestrella de la música y criticó a la Hacienda de España, en la que afirmaba que era residente en España ante su condición de madre.



Le da contexto: 'La visión de Hacienda es retrógrada': Shakira lanza pulla en su declaración judicial

Es como pedirle a Gerard ir a Barranquilla a jugar por el Júnior. Por amol”, bromea. FACEBOOK

TWITTER

Pero algo que llamó la atención de la sesión judicial fue un comentario de la artista, precisamente, de su carrera y del hecho de estar en el país durante temporadas. “Es una visión retrógrada y algo machista. Pensar que, porque una mujer tiene un hijo con un español, hay que asumir automáticamente el concepto tradicional de familia", citó el medio español El País, el cual publicó algunas de las declaraciones del artista.

Hacienda sostiene que Shakira estuvo en España más de 183 días al año.

Facebook Twitter Linkedin

La cantante Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué. Foto: Instagram de Shakira, Kings League

“Mi único vínculo era Gerard. Aquí no tenía más que un novio”, respondió ella e insistió, hasta 2015, cuando admite que vivía en España pese a eso afectaba su carrera. “No tenía ganas de venir a España. Es un país lindísimo, pero no es el epicentro de la industria de la música. Para mí estar en España es un sacrificio enorme para mi éxito profesional, porque no cuento con lo mejor en la producción artística, que está en Estados Unidos”.



Otro tema: Shakira revela quién fue su ‘paño de lágrimas’ tras separación con Piqué

Además, dio un ejemplo: “Es como pedirle a Gerard ir a Barranquilla a jugar por el Júnior. Por amol”, bromea. En la declaración, lamenta con gestos muy expresivos la insignificancia de España para la fortuna que ha acumulado en su trayectoria. “Lo que me genera España en términos de negocios, de ingresos, es minúsculo, puede ser comparable con Turquía o Grecia”.

CULTURA

@CulturaET