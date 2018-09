Señorita Santander renunció a su título

Por medio de una carta dirigida al Comité de Belleza de Santander, la representante de ese departamento en el Concurso Nacional de Belleza de Colombia, Juliana Díaz Rueda, decidió en las últimas horas declinar a su título.

Según los argumentos alegados en la misiva, que fue difundida en Instagram, la concursante tomó esta determinación por falta de apoyo económico por parte de este comité regional y por varios episodios de matoneo de los fue víctima en las redes sociales.



Asimismo, en uno de los apartados de la comunicación de cinco páginas, esta arquitecta de 23 años relató cómo un diseñador de modas se negó a crear su vestuario porque al parecer su talla excedía los parámetros requeridos para este certamen.



“Con inmensa tristeza pero con la mayor seguridad que siempre he tenido y me ha caracterizado, presento ante ustedes mi renuncia o no continuidad irrevocable”, señaló el documento.



Esta modelo, oriunda de Bucaramanga, fue designada a principios de este año para representar a esta región del país en el reinado de belleza que se va a realizar el próximo mes de noviembre en Cartagena.



Hasta el momento, el Comité de belleza de Santander se ha abstenido de emitir algún tipo de pronunciamiento frente a la decisión de esta representante.



CÚCUTA