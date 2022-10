Llegó la semana de receso de los colegios y universidades y muchas veces los padres y jóvenes no saben que Bogotá ofrece una diversidad de planes culturales y al aire libre, muchos de ellos gratuitos, para divertirse de una manera diferente. Una rica programación de cine, en las bibliotecas públicas, en los museo o paseos de senderismo por los alrededores de la ciudad.

- Jardín Botánico. El Jardín Botánico de Bogotá estará abierto al público del 11 al 17 de octubre y viene cargado con actividades para que niños, niñas y adultos salgan de la rutina. El Jardín Botánico ofrece, además, la oportunidad de compartir en familia, amigos, pareja o en solitario, espacios como La Cascada, el Lago, La Rosaleda y el Palmeto, entre otros, o hacer memorables selfies en la gigantografía Marca Ciudad, que permitirá un recuerdo grato de tu visita a uno de los lugares más hermosos, seguros y agradables en el corazón de la Bogotá.



- Vacaciones Recreativas de octubre con la Cinemateca. Del 8 al 17 de octubre la Cinemateca de Bogotá, tiene preparada para la semana de receso escolar una agenda de actividades artísticas para todas las edades. Durante una semana los niños, niñas y jóvenes y sus familias serán los visitantes ilustres de la Cinemateca. Y como es habitual, en las Vacaciones Recreativas no puede faltar la maratón de actividades de un solo día, conocida como Tómate de Cinemateca, que se llevará a cabo el sábado 15 de octubre.



- Llega el Bogotá International Film Festival (BIFF). Del 6 al 15 de octubre. Del 6 al 15 de octubre, el festival exhibirá las películas de su selección oficial, llevará a cabo los talleres y actividades del programa académico BIFF BANG!, y reunirá a profesionales de la industria nacional e internacional en el Foro de Industria. En la exploración de las plurales formas que toma el cine colombiano, el festival presenta una contundente Colombia Viva con dos estrenos mundiales: Pepe Cáceres de Camilo Molano y el director y actor Sebastián Eslava, quien hace un homenaje a la vida de su padre, uno de los toreros colombianos más importantes del país y el primero en alcanzar reconocimiento en España; y Rebelión dirigida por José Luis Rugeles sobre el Joe Arroyo, una película que retrata un viaje claustrofóbico por diferentes momentos de la vida del cantante barranquillero. La sección se completa con tres documentales que a partir de testimonios individuales, construyen retratos de experiencias colectivas atravesadas por el apoyo mutuo: Alis (dirigida por Clare Weiskopf y Nicolás van Hemelryck), Mis dos voces (dirigida por Lina Rodríguez) e Hijos del viento (dirigida por Felipe Monroy).

Cinametaca, ubicada en la carrera 3 #19-10. Foto: Alcaldía de Bogotá

- Festival de Teatro y Circo de Bogotá en las 20 localidades (14 al 29 de octubre) y presentará 85 obras por toda la ciudad. En una edición sin precedentes, el Festival de Teatro y Circo de Bogotá llegará con programación artística a las 20 localidades de la ciudad, con 85 diferentes obras que se presentarán en salas de teatro y espacios no convencionales como plazas de mercado, colegios, el Jardín Botánico, la Cinemateca de Bogotá y el Castillo de las Artes, entre otros. El Festival se llevará a cabo del 14 al 29 de octubre y su inauguración será en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán con la obra Solo me acuerdo de eso de La Congregación Teatro, que dará inicio a dos semanas en las que los habitantes de Bogotá podrán recorrer la ciudad para disfrutar de las artes escénicas.



- Bienal Internacional de Arte para la Primera Infancia de Bogotá - 08 al 31 de octubre. Regresa el único festival al parque para todas las edades. Con este evento se celebra el regreso de Bebés al Parque, un festival con la potencia de los tradicionales Festivales al Parque, pensado para las niñas, los niños y las familias. Este año contará con la participación especial de una nueva versión del Pícnic Literario, las presentaciones de María Mulata y los ganadores del Grammy Latino, Tu Rockcito, entre otros.



- Viernes de danza en la FUGA - 07 de octubre. 6:00 p. m. El Muelle de la FUGA. Calle 10 N° 3-27. No te pierdas el espectáculo Kenopsia, del colectivo Independientes Seres, ganador del premio de circulación en artes vivas y musicales PDE 2022, en la categoría artistas menores de 29 años.

- La Filarmónica de Bogotá llega a la Biblioteca Pública El Tintal 8 de octubre. 3:00 p. m. Biblioteca Pública El Tintal Manuel Zapata Olivella. Cra. 86 # 6c-09.



- Festival Internacional Cervantino – 12 al 14 de octubre. La celebración de los 50 años del Festival Internacional Cervantino se verá por las pantallas de Capital. Este es uno de los eventos artísticos y culturales más importantes de América Latina que anualmente se realiza en Guanajuato (México). En esta edición, se contará con la presentación de artistas como Caifanes, Juan Manuel Serrat, Café Tacuba y Lila Downs, entre otros artistas.