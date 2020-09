Selena Gómez confiesa experiencias de discriminación y sexualización

La artista estadounidense Selena Gómez reveló que durante su infancia sufrió discriminación por ser latina y que una vez que dejó Disney sintió presión para "mostrar más piel" de lo que se sentía cómoda.



Así lo declaró en una reveladora entrevista con la revista Allure, en la que habló de su nueva línea de maquillaje y explicó su gusto por la palabra "Rare", que significa "raro" o "rara" en español, y que ha usado, tanto para titular su primera aventura cosmética como su más reciente disco.

"Siempre había querido (usar) 'Rare'", indicó la artista quien asocia el término como la palabra más cercana a su "identidad" y con quién quiere ser. "Quiero enseñarle a la gente que está bien ser diverso y distinto, o pasando por algo diferente.



(Lea también: Mariah Carey publicará en vinilo casi toda su producción discográfica)



Quería que se sintiera que todos están incluidos", agregó. Su pasión por la "inclusión", que hoy en día ha transformado en activismo, nació de dos experiencias que la marcaron cuando era muy pequeña.



"Pasó con mi papá (Ricardo Gómez) en Texas. Gente usó un término despectivo contra él y me acuerdo que él me decía 'no hagas nada, ignóralo'", relató.



La experiencia fue tan fuerte que la impulsó a producir "Living Undocumented", un documental para Netflix que cuenta historias sobre inmigrantes indocumentados, que cataloga como "el mayor orgullo" que tiene en su carrera.



(Le puede interesar: Thalía avanza hacia los 50 años convertida en una estrellas de Tik Tok)



También advierte que esta situación la ha estimulado a hablar sobre temas de salud mental -en plena cuarentena reveló que es bipolar - y sobre cómo le ha afectado la "sexualización" de las figuras públicas.



Esto incluyó cómo fue presionada para mostrar "más piel" de lo que se sentía cómoda cuando lanzó su disco "Revival" en 2015, una experiencia que ya había vivido antes. Asimismo, mencionó las conversaciones en la prensa e internet sobre su cuerpo. "Mi peso fluctúa según mis medicamentos.



Eso le pasa a todo el mundo", indicó Gómez, quien ha sido abierta sobre su batalla contra el lupus, una enfermedad que la obligó a recibir un trasplante de riñón y a someterse a una segunda cirugía para atender complicaciones secundarias.

Otras noticias del Entretenimiento: