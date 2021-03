Según actriz Laura Pons, fue atacada sexualmente por Arturo Macías

En los medios mexicanos hay revuelo porque Laura Pons, actriz mexicana de producciones como Mi marido tiene familia, Lo que callamos las mujeres, Como dice el dicho y La rosa de Guadalupe, acusó en el programa Ventaneando a un conocido locutor radial por agresión sexual.

Pons, de 23 años, .dice tener una llamada telefónica grabada en la que confronta a Macías, aunque este negó todo.



Los hechos, dice Pons, ocurrieron cuando ella tenía 17 años. Pons se ratirica en eque Arturo Macías quiso abusar de ella en un motel.



"Quería verte de frente y decirte que el por qué tú, cuando yo tenía 17 años me llevaste a un motel, te quisiste pasar de listo conmigo porque yo no quería ir a ese lugar", reclamó Pons.



Sobre por qué no había hablado de este delicado tema antes, Pons dijo en Ventaneando: "Entonces es algo que me quería quitar yo de mi corazón porque es algo que con el paso del tiempo, con el paso de los años me di cuenta que estaba mal".



Macías ha sido conductor del programa Hoy, del que fue suspendido hasta que este problema se resuelva.



Si Pons instaura una demanda y Macías es encontrado culpable, puede pasar entre 6 y 10 años en prisión.