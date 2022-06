Sebastián Yatra tiene una conexión natural con los niños.

Apenas aparece en el ruedo de la antigua plaza de toros La Macarena, en Medellín –hoy Centro de Eventos–, un grupo de menores de la Fundación Solidaridad y Compromiso (que ayuda a víctimas de la violencia en Colombia) irrumpe a gritos y se abalanza a abrazarlo.

El artista, que llegó esta semana a Colombia para promocionar la gira Dharma Tour, se une a la algarabía, se toma de las manos con dos niñas –una de ellas apenas le llega a las rodillas– y las invita a cantar, con los demás menores del grupo, Dos oruguitas, tema de la película Encanto de Disney, que lo convirtió en el primer colombiano en dar un show, en solitario, en la gala de los premios Óscar 2022, una vitrina para nada despreciable y que el artista no ha desaprovechado.

En los últimos meses, el cantautor (Medellín, 1994) ha explorado nuevas facetas en el mundo del entretenimiento. Estuvo en España protagonizando la serie de Netflix Érase una vez... pero ya no, en la que hace el papel de un gigoló. Y se acaba de estrenar como coach en La Voz Kids España, mientras sigue con sus proyectos en Argentina y otros países.

EL TIEMPO habló con él sobre el anuncio que hizo de permitir la entrada a sus conciertos de menores desde 6 años (Bogotá, 28 de octubre 28 y Medellín, 30 de octubre) en la gira y sus proyectos.

¿De dónde viene esa conexión con los niños?

Creo que siempre voy, naturalmente, queriéndome acercar más a mi esencia, y mi esencia es ser un niño, porque así llegamos al mundo, en el estado más puro.

Su sintonía con los niños es especial...

Y de eso se trata también mi show, por eso podrán venir niños desde los 6 años a pasarla bien con toda la familia.

¿Por qué permitir niños en los conciertos?

Porque veo que a los niños les encanta mi música y yo me conecto un montón con ellos, y si estoy haciendo algo como La Voz Kids España y canto Dos oruguitas en Encanto es algo natural. No sería coherente que los niños no puedan entrar a mi show, cuando son uno de mis mayores públicos. Además es un show donde todas las canciones llevan un mensaje, un mensaje que está ahí para sumar, en el que nunca hay malas palabras y nada que vaya en contra de lo que ellos puedan estar aprendiendo en casa.

¿Qué puede adelantar de las presentaciones en Bogotá y Medellín?

Estos shows en Bogotá y Medellín van a ser únicos porque para mí es regresar a casa, y por eso los vivo de una forma distinta. Estoy agradecido con Colombia, que me abre las puertas cada vez que vengo a cantar y cada vez que estoy aquí, ya sea con mis papás en casa, o en algún programa de televisión. Poder hacer este show de la gira Dharma Tour es algo que me trae mucha ilusión, que me llena de expectativa, porque cuando uno viene se siente como estar cantando en la sala de la casa con la familia, y tu familia te ve de una forma distinta que los demás. Siento que va a ser una gira que van a disfrutar un montón, lo visual, la puesta en escena, no van a parar de bailar y cantar un solo segundo.

Sebastián Yatra, cantante colombiano. Foto: AFP

¿Qué impresiones se llevarán quienes asistan?

Se van a llevar muchas sorpresas, es un show donde se quedarán pegados mirando al escenario, a veces no entendiendo todo lo que sucede. Será una experiencia que va más allá de lo musical, de crecimiento interior y de eso se trata la vida, y de cómo puedo sumarles yo a las personas que voy encontrando en el camino, a través del amor, del buen trato y del respeto.

En ese sentido, usted ha crecido mucho artísticamente desde sus inicios y ya casi no para en Colombia...

Así es. Estoy de coach en La Voz Kids en España, la temporada está siendo un éxito rotundo y es porque –como cuando hice La Voz Kids en Colombia– nos dedicamos a jugar, a pasarla bueno y a que los niños tengan un lugar donde se sientan cómodos. La Voz Kids España tiene espacios largos, casi de tres horas, y la gente no para de verlo, porque como que te deja algo especial, te suma, está muy bien editado, la producción es impresionante y yo agradecido de estar ahí. También acabo de hacer una serie para Netflix que se llama Érase una vez... pero ya no. Mi plan es continuar actuando y dar lo mejor de mí todos los días, sumar algo, aprender, crecer y cambiar para bien.

¿Cómo cree que le fue en la experiencia como actor?

Para mí la experiencia de parar dos meses de viajar y estar solamente grabando fue algo totalmente distinto, porque no lo había vivido antes y me abrió muchas puertas, me tocó cambiar de acento para el papel (el personaje es español) y eso también fue un reto gigante.

¿Tuvo que tener algún tipo de entrenamiento para ese trabajo?

Sí, estuve recibiendo clases de acento y clases de actuación por Zoom, todos los días, por ocho meses, al mismo tiempo con todo lo que venía haciendo, así que fue un reto. También tuve que cambiar mucho mi cuerpo para ese rol, porque hago el papel de gigoló en la serie y hablo con acento español, tuve que cambiar muchas cosas.

¿Ha tenido propuestas para actuar después de la serie?

Tengo... (risas).

¿No puede hablar de ellas?

No, por ahora, pero sí tengo varias propuestas para actuar.

Hablando de actuación, ¿por qué usted no sale en el video del nuevo sencillo que lanzará el 9 de junio a nivel mundial...?

El video de ese nuevo tema lo decidimos hacer con varios perros como actores. Es una historia de unos perros, el video es una locura. Se llama TV, es una canción que amo, es muy divertida, y que ojalá se la disfruten también. La canción habla de ese momento cuando ves a alguien que te llama la atención, pero te preguntas, qué hago (el artista empieza a cantar a capela): “Cómo te hablo y te hago sentir diferente, cómo digo algo inteligente que me invente p’a hacerte reír locamente. Ya me iba de frente y justo cuando lo tenía todo planeado, te acercaste y me dejaste callado, enamorado”.

Facebook Twitter Linkedin

El cantante colombiano Sebastián Yatra, durante un concierto en la Puerta del Sol, en Madrid. Foto: EFE

A las letras del género urbano se les critica ser hipersexualizadas. ¿Cuál es su opinión?

Yo no siento que esté o estaré en un lugar para juzgar a los demás, ni para definir que está bien o qué está mal. Simplemente hago lo que me nace, de la mejor forma que puedo. Estoy aquí para sumar, para apoyar, para escribir desde el alma y desde el corazón y con toda la honestidad que puedo y haciéndolo de una forma que no hiera a nadie. Esa es la idea.

¿Hay algunas colaboraciones en ciernes?

No tantas, un par de cosas con amigos y con artistas que admiro. Subí a mi Instagram que voy a hacer algo con Pablo Alborán, algo que tengo ganas de compartir y que está espectacular, de una idea que me gusta bastante.

ORLANDO LEÓN RESTREPO ESCOBAR

EDITOR DE EL TIEMPO

En Twitter: @oleonn84

