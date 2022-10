Desde el 23 de febrero, Sebastián Yatra no ha parado de cantar. Ese día arrancó en Ciudad de México su gira mundial ‘Dharma Tour’, que lo ha llevado por más de 60 ciudades de España, México, Estados Unidos, Canadá y América Latina.

Una gira ambiciosa, reconocida por críticos internacionales, entre ellos los del destacado medio E! News, que escribieron hace pocos días, previo al concierto del colombiano en el Orpheum Theater de Boston: “Este trabajo lo ha llevado directamente a la cima”.

El artista, que acaba de cumplir 28 años, habló con EL TIEMPO desde Miami de la felicidad que le produce volver a cantar en su país y reveló que al terminar el ‘Dharma Tour’ se alejará por un tiempo de las luces y los escenarios para “vivir cosas nuevas”.



¿Qué sensaciones le ha dejado el 'Dharma Tour'?

¿Qué sensaciones le ha dejado el ‘Dharma Tour’?

​

Ha sido una gira hermosa, el show ha venido creciendo y cada vez nos conectamos más con el público entre todos, la banda y los bailarines, y más que un show lo siento y lo vivo como una experiencia de vida y así lo toma también mucha gente que va al evento. Me encanta que tenga esa profundidad.

¿Desde el primer concierto del tour hasta ahora ha variado algo, ha habido cambios?

​

En cualquier gira arrancas con ciertas ideas, pero después con el público, y cuando el proyecto está rodando, te das cuenta qué funciona mejor, cuáles cosas son muy buenas y cuáles pueden mejorar para que el show siempre se mantenga arriba y que la energía no baje.

Por ejemplo, ¿qué puede variar según la ciudad?

​

Es importante cómo contamos esa historia y dependiendo de en qué país estoy hay unas canciones que canto y otras no, porque también el repertorio puede ir cambiando con respecto a qué tan conocidas son ciertas canciones en algunos países y también lo que estoy sintiendo en el momento. También se trata de divertirse y no quiero dar el show exactamente igual todas las noches. Alguna noche meto una que otra canción nueva.

Y vuelve a Colombia a cantar para su público...

​

Contento de regresar a Colombia en un año donde vuelven las giras, donde todos estamos saliendo a compartir de nuevo, en vivo, y lo que me pone más feliz es ver la reacción de la gente.

¿Qué podemos esperar en Colombia del 'show'?

​

La producción, la dinámica del show, los instrumentos, la banda en vivo, el espectáculo visual, las luces, las lágrimas que van a tener, son muchas cosas las que pasan con esta gira y yo prefiero que vayan y lo vivan y saquen sus propias conclusiones.



¿Ha pensado en algún documental sobre el 'tour' o un disco en vivo?

¿Ha pensado en algún documental sobre el 'tour' o un disco en vivo?

​

No lo creo. Es una vida larga, hay muchas cosas para hacer, no hay necesidad de hacerlo todo al tiempo, y no me siento en un momento de mi carrera como para escribir un libro sobre mi vida o hacer un documental sobre mi vida. No creo que sea tan interesante aún, me faltan muchas cosas por vivir.

Hablando de cosas por vivir, acaba de recibir su primera nominación a los American Music Awards. ¿Cómo recibe este reconocimiento?

​

No me la esperaba. Con Dos oruguitas, una canción que representa mucho para Colombia y para los latinos en general, y las nominaciones al lado de Bad Bunny, de Karol G, de Rauw Alejandro, de estos artistas que están marcando el movimiento musical en estos últimos años. Así que es algo de lo que me siento orgulloso, porque es al lado de colegas que admiro un montón y que tienen capacidades artísticas tremendas.

También tiene cuatro nominaciones al Latin Grammy...

​

Estoy nominado en dos de las categorías más importantes: Álbum del Año y Canción del Año, con Dharma y con Tacones Rojos, y también en Álbum Pop y Canción Pop, así que me da mucha alegría que el gremio reconozca eso en las canciones, que hicimos con mucha honestidad y que le han llegado al corazón a la gente y ese es el valor que tienen esas canciones para mí. De corazón siento que este año nos merecemos un Grammy, con Dharma, con Tacones rojos, Quererte bonito y otros temas que musicalmente son muy ricos.

¿La nominación a los American Music Awards es un reconocimiento a su carrera?

​

Sí, como cantante, como intérprete. Dos oruguitas es una canción que escribió Lin-Manuel Miranda para Disney y me invitaron a mi a interpretarla. Siento que me reconocen como cantante, como intérprete y parte de un proyecto, que es la película Encanto, que tuvo gran impacto en el mundo.



También está incursionando en el cine y nada menos que con Emma Roberts. ¿Qué nos puede contar?

​

Sí, ya la grabé, superbonita la experiencia. La película se llama Space Cadet, la producción aún está en marcha. Me fue brutal en mis escenas con Emma. Ella es tremenda actriz y tuvimos muy buena química frente a la cámara y fue bonito actuar por primera vez en inglés, para mi era un reto. Actué el año pasado en español con la serie de Netflix Érase una vez... pero ya no, además tuve que cambiar mi acento y eso fue un reto también. Me encantan los retos y ver hasta dónde puedo empujar mi cuerpo, mi mente y mi alma.

¿Cómo llegó a la película con Emma Roberts?

​

Me llamaron. Siento que ha tenido un impacto grande mi presentación en los Oscar de este año, porque me puso ante los ojos del mundo, sobre todo del cine estadounidense y de Hollywood, que me vieran la cara y me conocieran sobre la tarima.

¿Qué tal fue trabajar con Emma Roberts?

¿Qué tal fue trabajar con Emma Roberts?

​

Un espectáculo, es querida, muy tranquila, una chica sencilla, talentosa, que con la cámara prendida se transforma.

Ha tenido un 'tour' prolongado por Estados Unidos.

​

El público en Estados Unidos me impresionó mucho, me encantó la cantidad de gente que vino a vernos, fue una sorpresa muy bonita siendo mi primera gira solo por Estados Unidos. Fueron 10.000 personas a mi show en Miami, la ciudad donde crecí. Y el hecho de que una persona saque el tiempo para ir a verte y que, además, saque plata de su bolsillo en un mundo como el de hoy, es algo que uno agradece enormemente y hace que tengas esa responsabilidad también, cuando sales a la tarima, de dejarlo todo, porque la gente está pagando para ver algo donde estés conectado y presente.



¿Cree que la música en español está llegando más al público angloparlante?

​

Sí, la música en español está igual de fuerte que la música en inglés, es algo que ya se globalizó.

¿Alguna colaboraciones con artistas anglo?

​

De hecho, lo último que voy a sacar este año es una colaboración con una artista anglo, después quiero descansar un poquito de la música y que la gente también descanse de mi. Tomarme unos meses para vivir otras cosas sobre las cuales pueda escribir, es importante también frenar un poco.

¿La decisión obedece a estar alejado del público, las luces y pensar en lo que viene?

​

Sí, quiero pensar bien lo que viene, armar algo realmente especial, seguir dando pasos con mi carrera. Cuando llevas ocho años en esto y has vivido tantas cosas también cambian las prioridades y esas prioridades son seguir evolucionando artísticamente y como ser humano. Más allá de lo que consiga de eso, las cosas van llegando cuando hay un trabajo hecho con amor. Y tienes que vivir nuevas experiencias, porque como compositor me nutro mucho de las cosas que vivo y que suceden, pero si solo estoy en gira tampoco es que viva cosas nuevas.

¿Qué le ha dejado este 'tour'?

​

Me ha hecho crecer mucho. En general ha sido un año de crecimiento como persona. Acabo de cumplir 28 años y siento dentro de mí que empieza una nueva etapa en mi vida, desde lo emocional, desde mi forma de sentir y vivir. Quiero vivir cosas nuevas, no quiero repetir el mismo ciclo, y para vivir cosas nuevas y diferentes tienes que cambiar. Y a medida que voy cambiando la vida me lleva por nuevas experiencias.

