Nueve años de carrera, tres álbumes de estudio, shows internacionales, participación en películas y series con su música, e incluso actuando, llamaron a Sebastián Yatra a la calma y a hacer un stop no solo para descansar, sino para analizar el tiempo pasado y el futuro que quiere seguir construyendo como artista.



Después de cerrar un 2022 movido, con una gira que lo llevó por toda Latinoamérica, Estados Unidos y España, y que selló con la recepción de dos premios Latin Grammy por mejor canción pop con Tacones rojos y mejor álbum vocal pop por Dharma, el colombiano decidió dedicar el 2023 para sí mismo, para escribir, para preparar lo próximo en su proyecto personal y para vivir su cotidianidad más allá de sus responsabilidades.

La pausa no ha significado un desierto musical. En febrero lanzó Una noche sin pensar, la primera canción de lo que será su próximo álbum. Muy pop y romántica. Y hace más de una semana presentó a sus seguidores el segundo tema, que promete poner a bailar a la gente en estas vacaciones de mitad de año.



Se trata de Vagabundo, un sencillo en el que invitó a Manuel Turizo y Beéle a cantar y a evocar el merengue de Rikarena. La canción, además, es un guiño a Colombia, pues representa la alegría del país y toda su producción estuvo en manos de talento nacional. En últimas, es un regalo de Yatra a Colombia que también le ayuda a recordala.



EL TIEMPO habló con el artista sobre este sencillo, lo que está preparando y la nueva faceta de actor, a la que cada vez más se está acercando.



La ilustradora colombiana Natalia Garú se encargó de la portada de 'Vagabundo'. Foto: Ilustración Natalia Garú

Cuénteme un poco sobre la historia de esta canción…



La última vez que canté en el Movistar Arena en Bogotá me nació la idea. En ese show canté con Beéle y en el backstage le dije que tenía esta canción desde hace rato y que la quería hacer con él y Manuel Turizo. Para mí es un himno de la alegría de Colombia, un homenaje a mi país, inspirado en Rikarena y los grupos de merengue colombianos.

Y entiendo que toda la producción es colombiana, incluso los personajes del videoclip…



Todos los músicos que grabaron la canción son colombianos, al igual que los productores y con quienes la escribí, Mauricio Rengifo y Andrés Torres. La artista detrás de la portada se llama Natalia Garú y es colombiana. Las actrices y los actores del video son colombianos. Aparecen el Mindo como Mindiva; Daniela Botero, que salió en el video de Bobo, de J Balvin; Valeria Sandoval, que baila increíble. Este proyecto fue superbacano. Es hermoso poder hacer música que esté conectada con Colombia. Aunque esté viviendo por fuera, siempre me he sentido muy cercano a mi país y me gusta representarlo en mi música.

¿Se convertirá en el himno de estas vacaciones para bailar en las fiestas?



Uno nunca sabe que puede pasar con una canción, pero cada vez que se va a sacar algo nuevo debe haber una sensación innegable: que sea una canción que te encante, que la puedas poner a la gente sin dar muchas explicaciones para ver si les gusta. Es difícil encontrar sencillos así. A veces sacas unos que te gustan, que musicalmente son muy buenos, pero no sabes si van a hacer un hit. Siento que Vagabundo es una canción que tiene todo, como lo que tenía Tacones rojos. Esta vez, siendo un merengue. Y haberla hecho con Turizo y con Beéle la elevó muchísimo.

¿Por qué pensó en Turizo, con quien ya ha trabajado?



Manu y yo hemos hecho En cero con Yandel, y después hicimos TBT, que es una canción mía con Rauw Alejandro. Pero TBT salió justo cuando arrancó la pandemia y no pudimos hacer mucho con la canción. Manuel es uno de mis artistas favoritos y el tono de voz que tiene él es único. Con él siempre está la puerta abierta para hacer cosas juntos.



¿Y en Beéle?



Con Beéle nos hemos hecho superamigos y estamos trabajando juntos en algunas cosas. Además, ellos dos, siendo de la Costa, le iban a meter muchísimo sabor a Vagabundo.

El video fue grabado en Miami. Foto: Ighor Cardozo

Usted dijo que iba a vivir experiencias para escribir de estas. ¿Qué experiencias vivió para escribir 'Vagabundo'?



Las letras de despecho que se escriben son tristes y te bajan el ánimo. Escribí Vagabundo pensando en un despecho bailable o en una conquista bailable. Puede ser las dos cosas. Y eso es lo divertido.

¿Qué ha hecho en lo profesional este año, además de 'La Voz Kids España', 'Una noche sin pensar' y 'Vagabundo'? ¿En qué está trabajando?



Tomármela suave. Llevo nueve años de carrera y no había frenado. Y este año estoy dedicado a reorganizarme y estoy escribiendo mucho para el próximo álbum y lo que quiero contar. También estoy tocando en algunos festivales, pero estoy dedicado a vivir cosas por fuera de la música, que me parece vital. Y también a ver qué sigue para mi carrera.

Ya que menciona hacer cosas por fuera de la música, ¿cómo va en su faceta de actor? Grabó junto a Emma Roberts 'Space Cadet', ¿qué tal le fue?



A mí me encantó estar en Space Cadet, fue muy divertido. Fue una grabación de un día y la primera vez que actuaba en inglés. Hacer escenas con Emma Roberts fue bien emocionante y ojalá que la vida me lleve a más proyectos de cine y de actuación. Espero que vengan más oportunidades en las que pueda decir ‘uy, realmente quiero hacer esto’, como con la invitación de cantar junto a Rita Wilson el sencillo principal de Un vecino gruñón, protagonizada por Tom Hanks. Fue superdivertido y me ha abierto puertas que no esperaba.



¿'Una noche sin pensar' y 'Vagabundo' harán parte del próximo álbum en el que está trabajando?



Sí, estas son las primeras dos canciones que muestro de lo próximo.



Ya que escuchamos merengue con 'Vagabundo', ¿qué otros géneros que no haya explorado podrían estar en el álbum?



Ustedes saben que conmigo puede pasar cualquier cosa, ya lo irán descubriendo.

¿Y algún artista que quiera que participe, además de Turizo y Beéle?



Hay una chica con la que tengo muchas ganas de cantar una canción que tengo en el álbum. Se trata de Anitta, que me encanta lo que hace y lo que representa. Nos hemos hecho muy amigos y ella es una de las personas más trabajadoras que hay en esta industria.

¿Cómo fue el cierre de su gira el año pasado?



‘Dharma’ la recordaré por el resto de mi vida. Fue mi primera gira oficial y fue una experiencia que me deja un montón de aprendizajes, también cosas por mejorar y por agradecer. Ver la calidad del show que hicimos es alucinante. He crecido muchísimo como showman y es una presentación que les suma a las personas.

Facebook Twitter Linkedin

A la par con la gira mundial del ‘Dharma Tour’, el colombiano Sebastián Yatra ha rodado la película ‘Space Cadet’, donde actúa junto a Emma Roberts, Gabrielle Union y Tom Hopper. Foto: UNIVERSAL MUSIC

¿Le ha ayudado la actuación en eso de ser 'showman'?



Creo que sí tiene algo que ver. Preparar un personaje te lleva muy dentro de él para analizar las emociones y el cómo vivirlas de forma muy natural, así no sean de verdad.

Estamos ante un 'boom' de la música en español a nivel mundial. ¿Qué tan parte o responsable se siente de que esté pasando?



Creo que soy una parte pequeña, como todos, de este boom. Estamos teniendo la oportunidad de aportar a este movimiento tan grande que está muy enfocado en los latinos, pero en el que otros países y culturas también están teniendo su participación, como pasa con Corea y las bandas de k-pop. Somos muchos artistas y con más oportunidades para hacer cosas. Mi enfoque principalmente está en hacer lo que me gusta y quedarme muy en mi carril, que también eso me puede llevar a un millón de posibilidades sin estar comparándome o mirando para los lados a ver qué es lo que les está funcionando a los otros. Me gusta concentrarme en qué es lo que me funciona a mí, qué es lo que quiero hacer yo.

NATALIA TAMAYO GAVIRIA

REDACCIÓN DOMINGO

Twitter: @nataliatg13