Sebastián Tamayo no tuvo la mejor despedida del 2021. De hecho, el modelo y estrella de realities como Protagonistas de novela y El poder del amor (que se emitió recientemente por el Canal Uno y que se rodó en Turquía) compartió con sus seguidores una experiencia traumática que le ocurrió el 31 de diciembre pasado.

Tamayo contó en Instagram que fue drogado tras recibir un trago de una persona que no conocía. La bebida contenía un poco de mescalina, un alucinógeno que lo afectó al llegar a su casa. "Pensé que era un trago pues normal y se suponía que este trago trenía una droga", explicó.



"Entré en un estado de inconsciencia y alucinación y la percepción de que me estaban atracando y también persiguiendo. Ahí comenzó toda una película impresionante en mi cabeza, gracias esa droga que quizás me dieron accidentalmente, (...). Entonces traté de escapar de mi propia casa y salí corriendo", explicó.

El salió a la calle sin camisa. Algunos que lo vieron, lo grabaron y compartieron el video en redes. Además se golpeó al estrellarse -mientras corría- con un carro que estaba parqueado. Tuvo heridas en sus brazos y le tomaron puntos. Además. tiene pendiente una cirugía, al lastimarse un tendón..



“No sé con qué objetivo me la dieron, quizá me la dieron accidentalmente o por alguna otra razón”, agregó.



Ese hecho generó la reacción de sus seguidores, que decidieron apoyarlo, en contraste con los que pensaban que se trataba de algo relacionado con el uso de sustancias psicoactivas.

“Me siento afortunado por tantas personas que me han apoyado, gracias", recalcó, no sin antes insistir en que hay que cuidarse en las celebraciones para no caer en una situación como la que vivió.



