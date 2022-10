Luego de que la actriz Carmen Villalobos confirmara su divorcio con el actor Sebastián Caicedo, tras 13 años de relación, él rompió su silencio.

"El pasado pisado, desear siempre lo mejor y echar para delante de la manito de Dios", fue una de las frases del actor en una entrevista con el programa La red, de Caracol Televisión.



(Le sugerimos: Sebastián Caicedo fue visto con una modelo de paseo en Medellín)



Fueron muchos los rumores que giraron en torno a los motivos de la ruptura: infidelidad y acusaciones con respecto a la orientación sexual del actor se convirtieron en las principales teorías de sus seguidores, quienes desde meses atrás venían notando la ausencia de la pareja en redes.



“Hasta gay me han dicho. Aprovecho para acláralo, donde yo fuera gay hace años lo hubiera dicho y estaría felizmente enamorado, pero no lo soy”, agregó Caicedo de quien se especula estaría en una relación con la modelo paisa Julieth Román, luego de que los vieran juntos durante la pasada Feria de las Flores en Medellín.



La separación entre los actores fue confirmada por Carmen Villalobos a través de Instagram después de los rumores que fueron creciendo. "Hoy estoy aquí, frente a todos ustedes, que me han acompañado por tantos años y lo siguen haciendo, para confirmarles que ya hace un tiempo Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos", aseguró en el video compartido con sus seguidores de Instagram".

Otras noticias