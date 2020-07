Miss Universe Colombia abre convocatoria para diseño de la corona

La organización de Miss Universe Colombia, en cabeza de Natalie Ackerman, su presidenta, abrió la convocatoria para escoger el diseño de la corona que llevará la ganadora del evento.

Al final de la convocatoria, el próximo 20 de julio, se escogerán las 10 mejores imágenes de las propuestas enviadas al correo info@missuniversecolombia.org.



Estas serán elegidas por expertos, diseñadores, joyeros y la organización Miss Universe Colombia.



Pueden participar "personas naturales, mayores de edad, conforme a la ley de su nacionalidad, domiciliadas en Colombia, y que cumplan con las condiciones establecidas por la entidad".



El resto de requisitos están en el Instagram oficial del nuevo concurso, @missuniversecolombia.org.



A partir de este año, la elección de la representante de Colombia a Miss Universo cambió y ya no irá la reina elegida en el Concurso Nacional de Belleza de Cartagena.



La franquicia para participar la adquirió Natalie Ackerman, ex señorita Atlántico y ex reina de Alemania.