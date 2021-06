Santiago Alarcón explica su lejanía con la Iglesia

"Nunca me sentí cómodo, cuando empecé a cuestionarme y a indagar si esto me gustaba o si era lo mio, empecé la separación", así relató Santiago Alarcón cómo se desarrolló a lo largo de su vida la relación con la Iglesia Católica como institución y con la religión.​



En entrevista con el portal de noticias Pulzo, el actor compartió que a medida que fue creciendo se empezó a cuestionar y a indagar sobre su real afinidad por la fe que había heredado de su familia. Al percatarse de que no era lo suyo tomó la decisión de apartarse y definirse como ateo hace más de 25 años.



Pero aclaró que no tiene ningún problema con que la gente crea e incluso reconoce que le gusta que su esposa, la actriz Cecilia Navia, sea una buena católica y que no tiene ningún problema con el bautizo de sus hijos.



También: (Chichila Navia dijo sentir miedo de que su esposo hable sobre política)



En la entrevista también participó el actor Juan Pablo Barragán, quien manifestó que a partir una serie de malas experiencias, como que no lo dejaran hacer su primera comunión porque no tenía traje de paño, empezó a alejarse de la Iglesia como institución.



Ambos actores hacen parte de la nueva serie de Telecaribe ‘Hombres de Dios: entre el cielo y el infierno’ que presenta seis relatos acerca de las ironías del destino, los misterios de la fe y la estrechez del camino que conduce a la salvación a través de encuentros entre sacerdotes y feligreses que ocurren desde el siglo XVI hasta el presente.

Más noticias de entretenimiento

-(Maluma y James Rodríguez jugaron un 'picadito' en Medellín)

​-(Los mensajes ocultos en los superéxitos del pop)

-(La fascinante historia de La Peregrina, la perla más famosa del mundo)